Perchman anunció la primera alta, Gómez acordó su renovación y el arquero está al caer

Perchman también confirmó que el argentino Alexis Martín Arias “está muy próximo a llegar”. “Estamos en un 70% u 80% de chances de que Arias sea el arquero de Nacional. De acá al lunes vamos a tener esa posibilidad. Jorge [Bava] ya lo tuvo en Cerro Porteño y siempre fue una prioridad para él”.

Y contó que, en el medio, surgió otra posibilidad que finalmente está descartada: “Nos apareció lo de Franco Israel y nos ilusionamos porque es de la casa y tiene notables condiciones, pero, lamentablemente, tiene que operarse de un tema de los hombros y el lunes nos confirmó que no, así que estamos abocados a cerrar lo de Alexis”.

Arias de 33 años, comenzó jugando en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Luego pasó al fútbol chileno y últimamente viene atajando en Cerro Porteño. El argentina llega a competir con Luis Mejía por la titularidad.

Alan Rodríguez es otra prioridad

Perchman dijo que el volante central uruguayo “Alan Rodríguez es otra prioridad”. Según el vicepresidente de Nacional, el mediocampista de Inter de Porto Alegre está “avanzando”, pero no se ha cerrado.

“Probablemente traigamos un zaguero con pierna izquierda y algún volante mixto para complementar a Lucas Rodríguez y a [Luciano] Boggio”, aseguró, y confirmó la renovación de Gómez: “Pudimos, prácticamente, acordar la vinculación de Maxi por dos años más”.

“Si aparece algún extremo que nos encandile, probablemente hagamos algo”, dijo sobre la chance de incorporar atacantes por banda, y sobre los centrodelanteros manifestó: “La parte central del ataque la tenemos bastante cubierta con Maxi Gómez, [Maximiliano] Silvera y Pavel Núñez”.

Por otra parte, Perchman descartó la llegada de Alan Medina: “Hay mucha cosa de prensa”. Van cayendo nombres, nombres y nombres, y empieza el manoseo”.