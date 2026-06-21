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Política Sebastián Marset |

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Dolor de cabeza para Bustillo: Cancillería le retiene el 50% del sueldo en medio del sumario por el caso Marset

Bustillo fue citado en el marco de la investigación administrativa impulsada por la Cancillería por el caso Sebastián Marset.

El excanciller Francisco Bustillo.

El excanciller Francisco Bustillo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El excanciller Francisco Bustillo, hoy embajador de carrera en pase en comisión en el Parlamento, se negó a declarar en la investigación administrativa vinculada al caso del pasaporte de Sebastián Marset, lo que derivó en la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de retenerle parte de su salario.

Pasaporte de Sebastián Marset

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió retener el 50% del sueldo al excanciller Francisco Bustillo, en el marco del sumario administrativo iniciado por su actuación en el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, según informó el diario El Observador. La medida se adopta luego de que el exjerarca, actualmente embajador de carrera en pase en comisión en el Parlamento, se negara a declarar en las instancias de indagatoria del proceso disciplinario.

De acuerdo con la información publicada por El Observador, Bustillo fue citado en el marco de la investigación administrativa impulsada por la Cancillería tras los hechos vinculados a la entrega del documento de identidad al narcotraficante uruguayo, episodio que ha derivado en múltiples derivaciones políticas, administrativas y judiciales.

Cancillería

El excanciller, que actualmente se desempeña como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola mediante un pase en comisión, ya había manifestado públicamente su postura respecto al caso. En una entrevista concedida en noviembre de 2025 al diario El País, sostuvo que fue entrevistado una sola vez por la instructora del expediente administrativo y afirmó no tener claridad sobre los fundamentos del sumario en su contra.

La investigación también está conectada con la destrucción de documentación vinculada al caso, hecho que es objeto de indagación por parte de la Fiscalía, inicialmente a cargo del fiscal Alejandro Machado. En ese marco, el año pasado el Ministerio Público solicitó a la Cancillería reunir la mayor cantidad de antecedentes posibles para avanzar en la causa.

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