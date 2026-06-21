El excanciller Francisco Bustillo, hoy embajador de carrera en pase en comisión en el Parlamento, se negó a declarar en la investigación administrativa vinculada al caso del pasaporte de Sebastián Marset, lo que derivó en la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de retenerle parte de su salario.
Geniol, rápida acción
Dolor de cabeza para Bustillo: Cancillería le retiene el 50% del sueldo en medio del sumario por el caso Marset
Bustillo fue citado en el marco de la investigación administrativa impulsada por la Cancillería por el caso Sebastián Marset.