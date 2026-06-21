Dolor de cabeza para Bustillo: Cancillería le retiene el 50% del sueldo en medio del sumario por el caso Marset

Cancillería

El excanciller, que actualmente se desempeña como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola mediante un pase en comisión, ya había manifestado públicamente su postura respecto al caso. En una entrevista concedida en noviembre de 2025 al diario El País, sostuvo que fue entrevistado una sola vez por la instructora del expediente administrativo y afirmó no tener claridad sobre los fundamentos del sumario en su contra.

La investigación también está conectada con la destrucción de documentación vinculada al caso, hecho que es objeto de indagación por parte de la Fiscalía, inicialmente a cargo del fiscal Alejandro Machado. En ese marco, el año pasado el Ministerio Público solicitó a la Cancillería reunir la mayor cantidad de antecedentes posibles para avanzar en la causa.