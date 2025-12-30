Hacete socio para acceder a este contenido

BCU reduce la Tasa de Política Monetaria ante la inflación por debajo de las expectativas

En noviembre, la inflación registró un 4,1% interanual, manteniéndose por debajo de la meta del BCU de 4,5%. La inflación subyacente se ubicó en 4,3%.

Cambios en la política monetaria.

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha tomado la decisión de reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos básicos, situándola en 7,5%. Esta medida tiene como objetivo alinear las condiciones monetarias con un entorno de neutralidad, en un contexto donde la inflación ha mostrado niveles inferiores a las expectativas.

En noviembre, la inflación se registró en un 4,1% interanual, manteniéndose por debajo de la meta del BCU de 4,5%. A su vez, la inflación subyacente se ubicó en 4,3%. Estas cifras indican un panorama donde las expectativas de inflación de analistas y mercados financieros han descendido a un 4,6%, casi alcanzando la meta del Banco Central. El promedio de expectativas entre empresas también ha disminuido, colocándose en un 4,9% en diciembre.

Las nuevas proyecciones del BCU apuntan a una revisión a la baja de la inflación en el corto plazo, sugiriendo un descenso en los próximos meses, influenciado por una mayor debilidad en los precios domésticos de las importaciones. Sin embargo, la persistencia en los desvíos de inflación por debajo de la meta de 4,5% representa un reto para la política monetaria del país.

A nivel internacional, la incertidumbre sigue marcando el escenario económico. Las condiciones financieras globales se han suavizado, los precios de productos primarios se mantienen en niveles bajos (salvo por la carne), y el dollar presenta debilidad en el mercado global. En la región, Argentina ha mostrado ciertos signos de mejora en sus perspectivas económicas.

En cuanto a la actividad económica en Uruguay, esta ha evolucionado por debajo de lo previsto, lo que ha llevado a una revisión leve a la baja de las proyecciones de crecimiento para este año. Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en torno a su potencial entre 2026 y 2027, aunque con riesgos a la baja que podrían afectar la estabilidad económica.

Decisión unánime del BCU

Ante este panorama, el Directorio del BCU decidió unánimemente reducir la TPM a 7,5%, situando la política monetaria en un entorno neutral. La expectativa es que, si la inflación y sus determinantes continúan siguiendo la trayectoria prevista, la tasa de interés podría transitar hacia una fase más expansiva, alineándose con los objetivos de estabilidad de precios.

Finalmente, el Comité de Política Monetaria (Copom) ha programado sus reuniones para el año 2026, y se ha definido que a partir del primer trimestre del próximo año, el Informe de Política Monetaria (IPoM) se publicará cuatro días hábiles después de cada reunión del Comité. Estas acciones reflejan un enfoque proactivo del BCU para gestionar la inflación y mantener la estabilidad económica en el país.

