Pit-Cnt promoverá movilización mundial por la paz

En ese sentido, informó que la delegación del Pit-Cnt que viajará a Ginebra a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantendrá "una reunión con todas las centrales del mundo para plantear una lucha por la paz, una movilización por la paz".

Sostuvo que "es trascendente para nosotros dar señales de cambios para la gente, que las puedan sintetizar, las conviertan en organización para una trayectoria que no se agote en el corto plazo, que sea un proceso de transformaciones que no termina".

Lucha por la paz

"Ahí nos jugamos todo", sostuvo. Y agregó: La experiencia internacional indica que cuando aparece una frustración, depositadas las esperanzas de cambio de la gente en un elenco gobernante distinto, y aparece la frustración, aparecen los sectores mesiánicos, los outsiders, que terminan capitalizando esa frustración, pero para el lado de la ultraderecha, que no duda un segundo en arrasar las conquistas. Hay en estos momentos una altísima responsabilidad histórica".

Respecto a la situación internacional, opinó que "lamentablemente estamos en la cruz de los caminos" O se abre un tránsito hacia la buena vida de nuestros pueblos o predomina una suerte de fascismo del siglo XXI que es absolutamente negativo para la vida de la humanidad. Eso es lo que está en juego ahora".

Destacó que esos hechos se "van a ver reflejados en las elecciones en Brasil; en qué suerte tiene la vida del pueblo palestino, arrasado por un genocidio inhumano desde todo punto de vista; o la aspiración de Donald Trump de ser el emperador del planeta y que por la vía del poderío económico y de la fuerza militar hace y deshace a su antojo; la solidaridad con el pueblo cubano. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos caminos que están abiertos".