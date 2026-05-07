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Sociedad

acciones coordinadas

Alerta roja por frío: comenzó el operativo para traslado de personas en situación de calle

Con la apertura de un centro de evacuación en la Escuela de Policía el gobierno dio inicio al operativo en el marco de la alerta roja.

Todo listo para recibir a los evacuados.

Todo listo para recibir a los evacuados.

 Martín Cerchiari / Presidencia
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Por Redacción Caras y Caretas

A media tarde de este jueves comenzaron las acciones coordinadas entre distintos ministerios y organismos del Estado para atender a personas en situación de calle. El operativo se desarrolla en el marco de la alerta pública de nivel rojo por bajas temperaturas.

Uno de los organismos participantes de este operativo es el Ministerio del Interior. El ministro Carlos Negro informó en rueda de prensa que la cartera dará “prioridad absoluta” a esta tarea y pondrá a disposición todo su potencial, incluyendo el trabajo de 140 cadetes de la Policía Nacional.

Sobre las 17:00 horas de este jueves abrió las puertas el centro de evacuación dispuesto en el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, para recibir a 120 personas en situación de calle, que serán captadas y derivadas durante el resto de la jornada, en el marco de la alerta roja nacional.

Centro de evacuación

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, junto a los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y de Interior, Carlos Negro, participaron del acto. En la ocasión, Sánchez adelantó que serán cinco los centros de evacuación, ya que, a los cuatro instalados y anunciados con anterioridad, se sumará otro en Paso de la Arena, con lo que se supera la capacidad de atención ofrecida en 2025.

Recordó que la alerta roja, que comenzó a regir este jueves, es una solución coyuntural que se aplica por segundo año consecutivo en la época invernal o ante pronósticos de frío intenso, a la cual se le incorporará otra, de carácter estructural, en el largo plazo, comprendida en las 42 medidas de la Primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle.

Evacuación por alerta

En Montevideo funcionarán tres centros de evacuación: el Polideportivo de la Escuela de Policía, ubicado en Susana Pintos 3001 esquina Camino Maldonado; el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército, en Avenida de las Instrucciones 1933; y un tercer centro que será instalado en la zona de la Aguada.

Canelones habilitará un centro de evacuación entre La Paz y Las Piedras, en coordinación entre el Ejército y el Ministerio de Desarrollo Social.

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