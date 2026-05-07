Cuba rechaza y condena las sanciones impuestas por EEUU a empresas de la isla

Agrega que la medida "obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional que ya enfrenta, desde el pasado 29 de enero de 2026, los efectos nefastos del bloqueo petrolero".

Resisten agresión

Más adelante, alerta que esta agresión "solo lograría el efecto destructivo que se propone si las naciones soberanas e independientes se dejan amedrentar e intimidar por el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que el mundo nunca aceptará dócilmente normas ilegales, no renunciará a la igualdad soberana, ni dejará sin protección a sus ciudadanos, empresarios, corporaciones y entidades financieras".

Denuncia "el carácter criminal de estas medidas" dirigidas "a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana y a tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional".

Rechazan bloqueo

Por esta razón, rechaza "la intención del gobierno de los Estados Unidos de construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra Cuba".

"En todos los foros internacionales, Cuba continuará denunciando el bloqueo. De la misma manera, instamos a la comunidad internacional a enfrentar esta arremetida que constituye una peligrosa escalada en el afán estadounidense por ejercer dominación y por controlar los destinos de Cuba, que transgrede la independencia y soberanía de todos los Estados", culmina.