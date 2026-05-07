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Mundo

nueva agresión

Cuba rechaza y condena las sanciones impuestas por EEUU a empresas de la isla

Las afectadas son el complejo Gaesa y la firma MoaNickel SA, una empresa mixta cubano-canadiense, dedicada a la explotación de niquel.

Cuba rechaza sanciones.

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 Sputnik
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El gobierno de Cuba rechazó las nuevas sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump y que afectan a empresas de la isla. “La Orden Ejecutiva del Primero de mayo y las medidas de bloqueo anunciadas hoy incrementan el daño a la población cubana y refuerzan la amenaza de agresión", sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Las sanciones, anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, afectan a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel SA.

Sostiene el Minrex que la isla "está ante un acto de agresión económica despiadada, que multiplica los efectos extraterritoriales del bloqueo, con la potencial aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba".

Agrega que la medida "obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional que ya enfrenta, desde el pasado 29 de enero de 2026, los efectos nefastos del bloqueo petrolero".

Resisten agresión

Más adelante, alerta que esta agresión "solo lograría el efecto destructivo que se propone si las naciones soberanas e independientes se dejan amedrentar e intimidar por el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que el mundo nunca aceptará dócilmente normas ilegales, no renunciará a la igualdad soberana, ni dejará sin protección a sus ciudadanos, empresarios, corporaciones y entidades financieras".

Denuncia "el carácter criminal de estas medidas" dirigidas "a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana y a tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional".

Rechazan bloqueo

Por esta razón, rechaza "la intención del gobierno de los Estados Unidos de construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra Cuba".

"En todos los foros internacionales, Cuba continuará denunciando el bloqueo. De la misma manera, instamos a la comunidad internacional a enfrentar esta arremetida que constituye una peligrosa escalada en el afán estadounidense por ejercer dominación y por controlar los destinos de Cuba, que transgrede la independencia y soberanía de todos los Estados", culmina.

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