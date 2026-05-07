Dos hombres fueron condenados por el lanzamiento de una bengala náutica durante el clásico entre Nacional y Peñarol del 6 de julio de 2025 por el Torneo Intermedio, informó este jueves la Fiscalía. En esa ocasión, un policía de 47 años, que trabajaba en la Tribuna América del Estadio Centenario como parte de seguridad, resultó herido de gravedad.
Violencia en el deporte
Dos nuevos condenados por el lanzamiento de bengala en el clásico del intermedio de 2025
Ya son cinco las personas condenadas por el ingreso ilegal de pirotecnia y el lanzamiento de una bengala náutica que hirió gravemente a un policía.