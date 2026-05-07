Dos nuevos condenados por el lanzamiento de bengala en el clásico del intermedio de 2025

Por el ingreso de bengalas al estadio, en noviembre de 2025, tres hombres fueron condenados por asociación para delinquir y estrago. Al respecto, la Fiscalía señaló que los hinchas de Nacional realizaron una colecta para comprar la pirotecnia y que uno de los condenados trabajaba en una empresa del rubro.

El Ministerio Público también se determinó que le pagaron a una persona encargada de ingresar bebidas y alimentos al estadio, que luego un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento del local, ocultaban las bengalas y toda la pirotecnia en compartimentos dentro de la tribuna.

Las condenas para los dos nuevos imputados son de nueve meses de cárcel por un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de estrago.