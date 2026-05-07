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Sociedad Bengala | clásico | condenados

Violencia en el deporte

Dos nuevos condenados por el lanzamiento de bengala en el clásico del intermedio de 2025

Ya son cinco las personas condenadas por el ingreso ilegal de pirotecnia y el lanzamiento de una bengala náutica que hirió gravemente a un policía.

Dos hinchas de Nacional fueron condenados por la bengala del clásico del Intermedio.&nbsp;

Dos hinchas de Nacional fueron condenados por la bengala del clásico del Intermedio. 

 Foco Uy
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Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres fueron condenados por el lanzamiento de una bengala náutica durante el clásico entre Nacional y Peñarol del 6 de julio de 2025 por el Torneo Intermedio, informó este jueves la Fiscalía. En esa ocasión, un policía de 47 años, que trabajaba en la Tribuna América del Estadio Centenario como parte de seguridad, resultó herido de gravedad.

Aquella tarde, el policía resultó herido en la zona genital en el comienzo del partido, luego de que algunos hinchas de Nacional tiraran, desde la Colombes, una bengala hacia la parte alta de la Tribuna América, en el sector de la prensa.

Ya son cinco los condenados por la bengala

Por el ingreso de bengalas al estadio, en noviembre de 2025, tres hombres fueron condenados por asociación para delinquir y estrago. Al respecto, la Fiscalía señaló que los hinchas de Nacional realizaron una colecta para comprar la pirotecnia y que uno de los condenados trabajaba en una empresa del rubro.

El Ministerio Público también se determinó que le pagaron a una persona encargada de ingresar bebidas y alimentos al estadio, que luego un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento del local, ocultaban las bengalas y toda la pirotecnia en compartimentos dentro de la tribuna.

Las condenas para los dos nuevos imputados son de nueve meses de cárcel por un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de estrago.

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