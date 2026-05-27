Biblioteca País de Ceibal fue reconocida por su aporte al acceso democrático a la lectura

Un puente digital hacia el conocimiento: Las cifras del éxito

Desde su lanzamiento en 2017, la Biblioteca País ha consolidado un impacto masivo y medible en la sociedad:

Usuarios únicos: Alcanzó la cifra de 598.436 usuarios únicos .

Préstamos registrados: Superó los 3.832.700 préstamos digitales .

Catálogo diverso: Ofrece más de 12.000 títulos disponibles, que abarcan desde literatura recreativa para todas las edades y géneros, hasta audiolibros, videos, recursos didácticos y los libros de texto oficiales sugeridos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

"Es la construcción paulatina de una plataforma diversa y actual, que procura ofrecer variedad y un mejor acceso a la lectura", destacó Fiorella Haim, quien además enfatizó el enorme valor de esta biblioteca como soporte indispensable para el trabajo diario de estudiantes y docentes en las aulas.

Mayo en marcha: El desafío “Leé, sumá y compartí”

El reconocimiento coincide con el desarrollo de las actividades del Mes del Libro. Durante todo mayo, Ceibal se encuentra impulsando el desafío colectivo “Leé, sumá y compartí”, una ambiciosa campaña que se propone alcanzar los 3 millones de minutos de lectura a través de la plataforma.

La iniciativa, abierta tanto a la comunidad educativa como al público general, no requiere inscripción previa: cada minuto de lectura realizado en la Biblioteca País computa automáticamente para la meta global. Al día de hoy, la convocatoria ya registra una adhesión masiva con la participación activa de más de 1.150 escuelas y 525 liceos y centros UTU.

De forma complementaria, Ceibal mantiene desplegados diversos espacios de formación y herramientas técnicas dirigidas a los docentes, con el fin de potenciar su rol como mediadores de lectura en el aula.