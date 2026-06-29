En un movimiento inédito para "combatir el crimen organizado", el gobierno uruguayo trasladó cuatro vehículos blindados del Ejército a la capital. Estos vehículos RPZ Cóndor serán utilizados por la Policía Nacional en operativos de patrullaje dentro de los barrios del quintil más bajo de Montevideo y la zona metropolitana.
Decisiones tomadas
Blindados del Ejército Nacional llegaron a Montevideo para ser utilizados en áreas urbanas
Este lunes, cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Exterior, el Ejército Nacional entregó a la Policía cuatro blindados.