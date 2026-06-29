Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

Decisiones tomadas

Blindados del Ejército Nacional llegaron a Montevideo para ser utilizados en áreas urbanas

Este lunes, cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Exterior, el Ejército Nacional entregó a la Policía cuatro blindados.

Blindados del Ejército Nacional que llegaron este lunes a Montevideo serán utilizados en zonas urbanas por primera vez desde 1985.&nbsp;

Blindados del Ejército Nacional que llegaron este lunes a Montevideo serán utilizados en zonas urbanas por primera vez desde 1985. 

 Ejército Nacional
El-Ejercito-Nacional-traslada-vehiculos-que-seran-entregados-en-calidad-de-prestamo-al-MI-5-1024x683
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un movimiento inédito para "combatir el crimen organizado", el gobierno uruguayo trasladó cuatro vehículos blindados del Ejército a la capital. Estos vehículos RPZ Cóndor serán utilizados por la Policía Nacional en operativos de patrullaje dentro de los barrios del quintil más bajo de Montevideo y la zona metropolitana.

Recursos militares en la seguridad pública

La medida surge tras la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior. Esta colaboración busca reforzar las tareas de seguridad pública utilizando recursos logísticos militares.

Los blindados fueron trasladados desde el departamento de Florida hasta el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército (ubicado en la avenida Instrucciones, junto al Batallón 13). Aunque los vehículos pertenecen al Ejército, el ministro del Interior, Carlos Negro, aclaró que serán conducidos y operados exclusivamente por efectivos policiales que están recibiendo una capacitación especial para este fin.