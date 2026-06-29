Blindados del Ejército Nacional llegaron a Montevideo para ser utilizados en áreas urbanas

Los blindados fueron trasladados desde el departamento de Florida hasta el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército (ubicado en la avenida Instrucciones, junto al Batallón 13). Aunque los vehículos pertenecen al Ejército, el ministro del Interior, Carlos Negro, aclaró que serán conducidos y operados exclusivamente por efectivos policiales que están recibiendo una capacitación especial para este fin.