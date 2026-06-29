Grisoni (Crysol): "La seguridad interna es responsabilidad del Ministero del Interior"

Sobre nuevas explicaciones del Gobierno

Consultado sobre las explicaciones posteriores brindadas por los ministros Carlos Negro y Sandra Lazo, Grisoni indicó que la solución anunciada coincide con lo que Crysol había planteado desde un principio. "Si el Ministerio de Defensa tiene carros blindados ociosos o que no está usando y que pueden ser utilizados por la Policía, lo lógico es que se presten, se cedan esos vehículos y además, si es necesario, se capacite al personal policial para manejar ese tipo de vehículos", sostuvo.

Y añadió: "El personal de las Fuerzas Armadas no tiene capacitación y entrenamiento para cumplir servicios vinculados a la seguridad ciudadana. Eso tiene que estar claro. Ellos son entrenados para usar la fuerza al máximo, con características destructivas".

Por ese motivo, sostuvo que "la solución que se ha explicitado ahora nos parece razonable". Valoró positivamente que el Ministerio de Defensa proporcionará los vehículos y capacitará a policías para utilizarlos y que, "en el caso potencial de que algún militar tenga que participar, va a ser cedido en comisión, va a ser un funcionario del Ministerio del Interior como corresponde".

Grisoni agregó que, en esas circunstancias, los militares quedarían bajo la órbita del Ministerio del Interior y responderían a la cadena de mando policial. "Van a recibir órdenes de la jerarquía como cualquier policía u oficial de esa fuerza", indicó.

De acuerdo al entrevistado, el mecanismo anunciado difiere del escenario planteado inicialmente por el ministro del Interior y descartó que implique una militarización de la seguridad pública. "No va a haber una militarización, sino que simplemente se va a potenciar con vehículos blindados el accionar del Ministerio del Interior en los barrios más conflictivos", afirmó.

Finalmente, el presidente consideró que la solución presentada por el gobierno "es muy distinta" a la anunciada originalmente y respondió "a la gran presión y al gran resquemor que generó la ciudadanía" tras "este anuncio improvisado que hizo el ministro Negro".