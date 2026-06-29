Investigan la muerte de un niño de 12 años tras un disparo de otro menor.

Un niño de 12 años murió este domingo luego de recibir un disparo efectuado por otro menor, de 11 años, en una vivienda de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Según informó Subrayado, en base a datos publicados inicialmente por Diario Helvecia y confirmados por fuentes del Ministerio del Interior, el niño de 11 años manipulaba el arma de reglamento de su madre, quien es funcionaria policial.
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El hecho ocurrió durante la tarde en una casa ubicada en la esquina de las calles 25 de Agosto y Leopoldo Fuica, donde se encontraban dos menores de edad.
De acuerdo con la información primaria manejada por los investigadores, un niño de 11 años tomó el arma perteneciente a su madre, quien es policía, y en esas circunstancias se produjo el disparo que hirió gravemente al otro menor.
La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció horas más tarde pese a los esfuerzos del equipo médico.
La Policía trabaja para establecer cómo ocurrieron los hechos y las circunstancias en las que el menor accedió al arma de fuego. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Rosario.