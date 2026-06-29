Investigan la muerte de un niño de 12 años tras un disparo de otro menor.

Un niño de 12 años murió este domingo luego de recibir un disparo efectuado por otro menor, de 11 años, en una vivienda de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Según informó Subrayado, en base a datos publicados inicialmente por Diario Helvecia y confirmados por fuentes del Ministerio del Interior, el niño de 11 años manipulaba el arma de reglamento de su madre, quien es funcionaria policial.