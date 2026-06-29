Renunció rectora de UTEC y fue criticada por ex jerarca del gobierno de Lacalle Pou

Poder para los poderosos

La salida de Larnaudie generó inmediatas repercusiones políticas. Gonzalo Baroni, director nacional de Educación durante la gestión de Luis Lacalle Pou, vinculó la renuncia a una "crisis en la toma de decisiones interna" y criticó la falta de definiciones claras ante denuncias y resoluciones dentro de la universidad.

Baroni cuestionó al Frente Amplio, acusando a la fuerza política de dejar a la UTEC "en manos de líderes sindicales". Si bien aclaró que los sindicatos en sí mismos no son el problema, lamentó el espacio de poder que el sistema político les cede. "Mezcla de corporativismo, decisiones político-partidarias y falta de seriedad en la conducción", sentenció.