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Política Luis Lacalle Pou | Valeria |

renuncia

Renunció rectora de UTEC y fue criticada por ex jerarca del gobierno de Lacalle Pou

La rectora de la UTEC alegó razones de salud; en tanto el ex director de educación del gobierno de Lacalle, aseguró que no hay que darle poder a los sindicatos.

Valeria Larnaudie ex rectora de la UTEC (al medio) es ingeniera Química especializada en biotecnología industrial, economía circular y sustentabilidad ambiental.

Valeria Larnaudie ex rectora de la UTEC (al medio) es ingeniera Química especializada en biotecnología industrial, economía circular y sustentabilidad ambiental.

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Valeria Larnaudie dejó su cargo al frente de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). Mientras la exrectora argumentó razones de salud y de incompatibilidad con su actividad académica, desde la oposición cuestionaron la conducción de la universidad y apuntaron contra el Frente Amplio.

La rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie, presentó formalmente su renuncia al cargo argumentando razones de salud y la necesidad de priorizar su labor docente e investigativa. La noticia se dio a conocer a través de un correo electrónico enviado a la comunidad educativa, al que tuvo acceso Montevideo Portal.

En la misiva, Larnaudie explicó que la decisión busca proteger su desarrollo como docente investigadora en la Universidad de la República (UdelaR) y el avance de sus estudiantes. Sin embargo, aclaró que la "premura" de su salida se debió estrictamente a "aspectos de salud". La exrectora definió su dimisión como "un acto de cuidado" hacia la institución, señalando que la UTEC merece una conducción con "dedicación plena".

Poder para los poderosos

La salida de Larnaudie generó inmediatas repercusiones políticas. Gonzalo Baroni, director nacional de Educación durante la gestión de Luis Lacalle Pou, vinculó la renuncia a una "crisis en la toma de decisiones interna" y criticó la falta de definiciones claras ante denuncias y resoluciones dentro de la universidad.

Baroni cuestionó al Frente Amplio, acusando a la fuerza política de dejar a la UTEC "en manos de líderes sindicales". Si bien aclaró que los sindicatos en sí mismos no son el problema, lamentó el espacio de poder que el sistema político les cede. "Mezcla de corporativismo, decisiones político-partidarias y falta de seriedad en la conducción", sentenció.

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