Valeria Larnaudie dejó su cargo al frente de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). Mientras la exrectora argumentó razones de salud y de incompatibilidad con su actividad académica, desde la oposición cuestionaron la conducción de la universidad y apuntaron contra el Frente Amplio.
renuncia
Renunció rectora de UTEC y fue criticada por ex jerarca del gobierno de Lacalle Pou
La rectora de la UTEC alegó razones de salud; en tanto el ex director de educación del gobierno de Lacalle, aseguró que no hay que darle poder a los sindicatos.