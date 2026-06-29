Agónica remontada de Brasil para clasificar a octavos de final del Mundial

Esto fue tan sólo un anunció de lo que iba a pasar en el minuto 56, cuando Gabriel Magalhães mandó un centro desde la izquierda cayó en el segundo palo en dónde apareció Casemiro para conectar de cabeza y marcar el empate.

Cuando el partido se iba, y todo se iba aprontando para jugar un alargue, Guimarães apareció por el medio, metió un pase filtrado espectacular para que por entre los zagueros apareciera Gabriel Martinelli para colocar la pelota contra el palo izquierdo del golero.

Con esta victoria en la hora, Brasil se metió en los octavos de final en dónde enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães (95' Danilo), Casemiro (90' Fabinho), Lucas Paquetá (46' Endrick); Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha (66' Gabriel Martinelli).

DT: Carlo Ancelotti

Japón

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (66' Junnosuke Suzuki), Kaishu Sano, Daichi Kamada (78' Ao Tanaka), Keito Nakamura (66' Yukinari Sugawara); Junya Ito (78' Shuto Machino), Daizen Maeda (96' Koki Ogawa); Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu