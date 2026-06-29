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Mundial |

sufrió pero avanzó

Agónica remontada de Brasil para clasificar a octavos de final del Mundial

Brasil derrotó 2 a 1 a Japón, partido en el que comenzó perdiendo y lo dio vuelta para sellar su nombre entre los mejores dieciséis equipos del torneo.

Remontada agónica de Brasil ante Japón.

Remontada agónica de Brasil ante Japón.

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Agónica y sufrida remontada de Brasil, que con un gol en el minuto 96, se impuso por 2 a 1 a Japón para acceder a los octavos de final del Mundial. Su rival saldrá del ganador de Costa de Marfil y Noruega.

Si bien quien proponía el juego era Brasil, no pudo lograr destrabar el fondo nipón. Fue tanto lo que resistieron, que al aprovechar un error en la salida brasilera, Kaishu Sano se hizo de la pelota, avanzó y en la puerta del área mayor, sacó un derechazo para mandar el balón al fondo de la red y poner a Japón por delante del marcador.

Para la segunda mitad, los comandados por Ancelotti salieron con otra actitud para lograr el empate. Primero, anunció Bruno Guimarães con un gran cabezazo pero que fue contenido por el golero. Un minuto más tarde luego de una serie de rebotes obligaron a la defensa de Japón a sacar la pelota en la línea.

Esto fue tan sólo un anunció de lo que iba a pasar en el minuto 56, cuando Gabriel Magalhães mandó un centro desde la izquierda cayó en el segundo palo en dónde apareció Casemiro para conectar de cabeza y marcar el empate.

Cuando el partido se iba, y todo se iba aprontando para jugar un alargue, Guimarães apareció por el medio, metió un pase filtrado espectacular para que por entre los zagueros apareciera Gabriel Martinelli para colocar la pelota contra el palo izquierdo del golero.

Con esta victoria en la hora, Brasil se metió en los octavos de final en dónde enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães (95' Danilo), Casemiro (90' Fabinho), Lucas Paquetá (46' Endrick); Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha (66' Gabriel Martinelli).

DT: Carlo Ancelotti

Japón

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (66' Junnosuke Suzuki), Kaishu Sano, Daichi Kamada (78' Ao Tanaka), Keito Nakamura (66' Yukinari Sugawara); Junya Ito (78' Shuto Machino), Daizen Maeda (96' Koki Ogawa); Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu

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