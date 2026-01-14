Cancillería de Irán declara fin de las manifestaciones y disturbios

Manifestaciones en diciembre

A finales de diciembre pasado en Irán estallaron protestas masivas por el deterioro de las condiciones económicas, con una inflación que ronda el 39% anual y la continua depreciación de la moneda local, que pasó de 50.000 riales por un dólar en el mercado libre en mayo de 2018 a más de 1,4 millones al cierre de 2025.

Desde el inicio de las protestas, la cifra de muertos, según activistas iraníes pro derechos humanos en el exilio, oscila entre aproximadamente 2.600 y 3.400, mientras que el número de detenidos se sitúa entre 10.000 y 18.400, junto con miles de heridos.

Estas movilizaciones, que cuentan con el apoyo de Reza Pahlavi, el heredero del sah derrocado por la revolución islámica, han supuesto uno de los mayores desafíos para las autoridades que gobiernan Irán desde 1979; Teherán culpa a Estados Unidos e Israel de orquestarlas.

No dudan en atacar

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que la República Islámica no dudará en atacar objetivos en territorio de Israel e instalaciones militares de EEUU en Oriente Medio en caso de agresión armada.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó claro que, si lo hacen, su país responderá "con una fuerza que nunca antes han experimentado" y anunció posteriormente un arancel adicional del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con Irán.

(Sputnik)