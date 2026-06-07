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en las sierras

Minas abre los festejos del Bicentenario con tres días de cultura, historia y participación ciudadana

La capital de Lavalleja recibe una variada agenda cultural que homenajea a Juan Antonio Lavalleja y Ana Monterroso.

Lanzaron celebraciones en Minas.

Lanzaron celebraciones en Minas.

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La ciudad de Minas se convirtió este viernes en el punto de partida de una nueva etapa de las celebraciones nacionales por el Bicentenario de la República Oriental del Uruguay, con una programación que combina espectáculos, talleres, coloquios y recorridos patrimoniales abiertos a toda la comunidad.

Bajo el nombre “Juan Antonio, Ana y su pueblo”, la propuesta es organizada por la Comisión del Bicentenario y la Intendencia de Lavalleja, y se desarrollará entre el 5 y el 7 de junio con actividades distribuidas en distintos espacios de la capital departamental.

La iniciativa busca rendir homenaje a Juan Antonio Lavalleja en el mes de su natalicio, al tiempo que rescata la figura de Ana Monterroso y reconoce el aporte de mujeres y hombres que participaron en la construcción de la historia nacional. El enfoque propone una mirada amplia y plural sobre el proceso de formación del país, incorporando tanto a las figuras más conocidas como a quienes contribuyeron desde distintos territorios y ámbitos de la sociedad.

La programación reúne actividades culturales, educativas y recreativas con el propósito de fortalecer la memoria colectiva, promover la participación ciudadana y generar espacios de encuentro entre generaciones. Talleres, charlas históricas, espectáculos musicales y recorridos patrimoniales forman parte de una agenda diseñada para acercar la historia a la ciudadanía de manera dinámica y accesible.

Presentación en Minas

La presentación oficial tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Minas y contó con la participación del director nacional de Educación y presidente del Comité Ejecutivo del Bicentenario, Gabriel Quirici, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, y el director de la Universidad Tecnológica (UTEC), Ezequiel Alemán, entre otras autoridades y artistas invitados.

Durante la actividad, Quirici destacó que la propuesta procura homenajear a los protagonistas del proceso de construcción nacional y fomentar una reflexión sobre el presente y el futuro de la democracia uruguaya. Asimismo, señaló que la combinación de actividades culturales y educativas permite acercar la historia a públicos diversos.

Celebraciones

Por su parte, Ximénez recordó que el presidente Yamandú Orsi había anunciado recientemente que Lavalleja sería el punto de inicio de las actividades nacionales vinculadas al Bicentenario. En ese sentido, invitó a la población a sumarse a las diferentes propuestas y resaltó la importancia de conocer y valorar el legado de figuras como Juan Antonio Lavalleja y Ana Monterroso.

Las actividades son gratuitas y forman parte de una agenda descentralizada que recorrerá distintos puntos del país en el marco de los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay. Además, todos los espectáculos serán transmitidos en vivo a través de los canales oficiales de Presidencia de la República, Canal 5 y Antel TV.

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