Canelones: anuncian intervención vial, tren de pasajeros y corredores de transporte BRT

Para la Ruta 11, que evidencia un tránsito cada vez más denso y pesado, se proyectan intervenciones diferenciadas según los tramos. En el sector comprendido entre la Ruta Interbalnearia y la Ruta 8 se prevé la duplicación de la vía. Desde allí hasta la ciudad de San Jacinto se proyecta la incorporación de terceros carriles en los tramos de mayor carga.

Plan para Canelones

Durante su exposición, Etcheverry sostuvo que el plan responde a una mirada territorial construida a partir del intercambio con los distintos departamentos y actores vinculados, y remarcó que las intervenciones buscan “brindar mejores condiciones de conectividad a la gente” y, al mismo tiempo, “mejorar la competitividad de la producción”, con impacto directo en la economía local y la generación de empleo.

También se refirió al proceso de transformación del sistema de transporte metropolitano, actualmente en etapa de diseño, que prevé la implementación de un sistema BRT —basado en corredores exclusivos para ómnibus de alta capacidad— con el objetivo de mejorar los tiempos de traslado, la frecuencia y la cobertura del servicio. Señaló que se trata de un proceso en construcción, con estudios técnicos en curso y con participación de organismos internacionales, cuyo horizonte de implementación se proyecta hacia el final del período.

En paralelo, se avanza en el desarrollo del sistema ferroviario, con el Ferrocarril Central en funcionamiento y en proceso de consolidación. En ese marco, se evalúa la incorporación de servicios de pasajeros en el área metropolitana, particularmente en el eje de Ruta 5, lo que incluiría localidades como Progreso, 18 de Mayo, Las Piedras y La Paz.

Trabajo conjunto

Posteriormente, en rueda de prensa, la ministra se refirió al trabajo conjunto que el ministerio que encabeza viene desarrollando con el Gobierno de Canelones.

Afirmó que el contacto es “permanente y sistemático”, con instancias de coordinación semanales que involucran a autoridades departamentales y equipos técnicos. Señaló que este proceso permite avanzar en la definición de proyectos con una mirada compartida, en diálogo con municipios y organizaciones, en una lógica de construcción progresiva de las soluciones vinculadas a la movilidad y la infraestructura.

Desde el Gobierno de Canelones, el secretario general Pedro Irigoin valoró el alcance de la planificación presentada y su impacto en el territorio.