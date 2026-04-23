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Trump invitará a Putin a la cumbre del G20 que se realizará en Miami
Trump ha dejado en claro que la presencia de Rusia siempre será bienvenida y planea demostrarlo en la cumbre del G20.
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Trump ha dejado en claro que la presencia de Rusia siempre será bienvenida y planea demostrarlo en la cumbre del G20.
Caras y Caretas Diario
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El presidente de EEUU, Donald Trump, invitará a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la Cumbre del G20 que acogerá la sureña ciudad de Miami en diciembre próximo, informó este jueves el diario The Washington Post, citando a funcionarios anónimos de la Casa Blanca.
"EEUU tiene previsto invitar al presidente ruso Vladimir Putin a la cumbre de líderes del G20, programada para diciembre en el complejo de golf Doral del presidente Donald Trump en Miami, aunque la invitación aún no se ha enviado, según informaron funcionarios del gobierno el jueves", refiere el Post.
La nota refiere un comunicado del Departamento de Estado, el cual expresa que Trump "ha dejado claro que Rusia es bienvenida a todas las reuniones del G-20, mientras EEUU se centra en lograr una cumbre exitosa y productiva".
"Aún no se han emitido invitaciones formales, pero Rusia es miembro del G-20 y será invitada a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes", declaró un alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró anteriormente que la decisión sobre el formato de la participación de Putin en la cumbre del G20 se tomará más tarde.
A medida que se acerque la fecha del evento se definirá el formato de la participación de Rusia en la cumbre, dijo Peskov, quien subrayó que Rusia continúa su labor en el marco del grupo
El G20 está integrado por 19 países (Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República Sudafricana, Rusia, Turquía), la Unión Europea y, desde 2023, la Unión Africana.
(Sputnik)