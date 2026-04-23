Trump invitará a Putin a la cumbre del G20 que se realizará en Miami

La nota refiere un comunicado del Departamento de Estado, el cual expresa que Trump "ha dejado claro que Rusia es bienvenida a todas las reuniones del G-20, mientras EEUU se centra en lograr una cumbre exitosa y productiva".

"Aún no se han emitido invitaciones formales, pero Rusia es miembro del G-20 y será invitada a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes", declaró un alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato.

Asistencia de Putin

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró anteriormente que la decisión sobre el formato de la participación de Putin en la cumbre del G20 se tomará más tarde.

A medida que se acerque la fecha del evento se definirá el formato de la participación de Rusia en la cumbre, dijo Peskov, quien subrayó que Rusia continúa su labor en el marco del grupo

El G20 está integrado por 19 países (Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República Sudafricana, Rusia, Turquía), la Unión Europea y, desde 2023, la Unión Africana.

(Sputnik)