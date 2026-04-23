Plan Más Barrio comenzó a funcionar en Cerro Norte con un relevamiento vecinal

En esta primera jornada, Sánchez dialogó con vecinos, acompañado de los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, de Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.

Plan Más Barrio

Este programa del Gobierno Nacional es una estrategia de intervención territorial integral, de alcance nacional, que actúa de forma simultánea en las condiciones de vivienda, la transformación de los espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia, y el trabajo con la comunidad en el territorio.

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Sánchez señaló que en esta primera intervención el objetivo fue conocer de primera mano las necesidades de cada uno de los vecinos de Cerro Norte.

A partir de esa información van a comenzar los trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del barrio, señaló.

Datos concretos para llegar a donde más se necesita

El relevamiento realizado por los censistas permitirá conocer en profundidad la situación de los hogares, recoger información sobre las condiciones de vivienda, la composición de las familias y las principales necesidades de cada entorno, además de informar a los vecinos sobre las acciones que comenzarán a implementarse en el barrio.

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El despliegue implica más de 160 personas trabajando de forma coordinada en el territorio.

Tras finalizar la primera parte de la intervención en Cerro Norte, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, explicó que la Policía Nacional apoya con la presencia de 100 efectivos policiales y aseguró que las primera horas transcurrieron con total normalidad.

Recordó que la Policía está instalada en la zona de forma permanente, pero reconoció que la aplicación del Plan Más Barrio permitirá estar más cerca de la población, a través de un abordaje integral necesario para mejorar la seguridad y la convivencia. “Metodológicamente, para nosotros, planificar en conjunto en los territorios es muy importante”, subrayó.

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Intervención integral e interinstitucional con una presencia estatal sostenida

Sánchez destacó labor coordinada con distintas instituciones. “La idea es articular el trabajo de todo el Estado, para darle condiciones de vida digna a los vecinos”, añadió.

No se trata de un operativo puntual, sino del inicio de una presencia sostenida del Estado, orientado a intervenir de forma integral en aquellos territorios donde se concentran mayores niveles de vulnerabilidad, exclusión socio-territorial y violencia.

Estas acciones no se construyen sólo desde el Estado, sino junto a los vecinos, las organizaciones sociales y las instituciones que forman parte de la vida cotidiana en cada barrio, explicó el secretario de Presidencia.

El programa se extenderá este año a zonas de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera, y se financia con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de unos 50 millones de dólares; una línea de crédito de 200 millones de dólares de esa misma institución financiera, y recursos presupuestales de los organismos que intervienen, detalló Sánchez.