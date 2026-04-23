La Justicia de lo Contencioso Administrativo intimó al Ministerio del Interior a proporcionar información vinculada al asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, ocurrido en 1975, en el marco de una solicitud realizada por el proyecto universitario Cruzar, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.
Pasado reciente
Justicia ordenó al Ministerio del Interior entregar documento sobre asesinato de Balbi
La jueza María Eugenia Ferrer dio 72 horas al Ministerio del Interior para entregar el documento al proyecto universitario Cruzar.