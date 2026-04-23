Justicia ordenó al Ministerio del Interior entregar documento sobre asesinato de Balbi.

Según informó la diaria, la resolución fue adoptada por la jueza María Eugenia Ferrer, quien estableció un plazo de 72 horas para que la cartera entregue el documento requerido —fechado el 31 de julio de 1975—, salvo que se demuestre formalmente que ya fue remitido a la Fiscalía de Lesa Humanidad. La decisión surge tras una acción de acceso a la información pública impulsada por el equipo académico junto al Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo), luego de considerar insuficientes las respuestas oficiales.