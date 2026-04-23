Clásico: graves incidentes dejan un herido y complican a Nacional tras perder de local ante Peñarol

"Tuvo mucha suerte de que el impacto no fuera unos milímetros más hacia un lado; podría haber tenido un problema de gravedad mayor. Son cosas que no pueden pasar más en el deporte. Hay que erradicarlo e involucrarse todos", expresó Sánchez al programa Código Naranja.

Posibles sanciones

A pesar de que el cuerpo arbitral se retiró de forma anticipada y no registró los incidentes en primera instancia, la Federación Uruguaya de Basketbal (FUBB) cuenta con la facultad de actuar de oficio ante la evidencia audiovisual de los hechos.

Bajo el marco del Código Disciplinario vigente, Nacional podría enfrentarse a sanciones severas que incluyen:

Cierre de cancha por varias jornadas.

Multas económicas considerables.

Quita de puntos, lo que afectaría directamente su posición en la tabla de la Liga Uruguaya.

Peñarol aún no ha confirmado si presentará una denuncia formal, aunque desde la directiva señalan que los hechos son de conocimiento público y están ampliamente documentados en video, por lo que instan a los tribunales correspondientes a actuar en consecuencia.