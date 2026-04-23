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Deportes clásico | Peñarol | Nacional

Basketball

Clásico: graves incidentes dejan un herido y complican a Nacional tras perder de local ante Peñarol

Incidentes tras el clásico dejan a un dirigente de Peñarol herido. Hinchas de Nacional invadieron la cancha, y los tricolores enfrentan posibles quitas de puntos y el cierre de su cancha.

Incidentes en el clásico entre Peñarol y Nacional

Incidentes en el clásico entre Peñarol y Nacional
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Tras el encuentro clásico disputado este miércoles en el Polideportivo del Gran Parque Central, en el que Peñarol se impuso ante Nacional por 84-82, se registraron graves hechos de violencia que empañaron la jornada deportiva y resultaron en lesiones físicas para un directivo de la entidad "mirasol".

Los hechos

Al concluir el encuentro, un sector de la parcialidad local invadió el rectángulo de juego, impidiendo el normal retiro de los deportistas y lanzando objetos contundentes hacia la delegación visitante. Ante la escalada de agresiones, la Guardia Republicana debió intervenir con disparos de disuasión para garantizar la evacuación de los jugadores y el cuerpo técnico.

Saldo de heridos y consecuencias

El directivo de Peñarol, Gustavo Pérez, resultó herido tras recibir un impacto en el rostro que le provocó un corte profundo en las inmediaciones del ojo. Según declaraciones de Santiago Sánchez, presidente del basketball de Peñarol, el dirigente fue trasladado de urgencia al Palacio Peñarol para recibir asistencia médica especializada.

"Tuvo mucha suerte de que el impacto no fuera unos milímetros más hacia un lado; podría haber tenido un problema de gravedad mayor. Son cosas que no pueden pasar más en el deporte. Hay que erradicarlo e involucrarse todos", expresó Sánchez al programa Código Naranja.

Posibles sanciones

A pesar de que el cuerpo arbitral se retiró de forma anticipada y no registró los incidentes en primera instancia, la Federación Uruguaya de Basketbal (FUBB) cuenta con la facultad de actuar de oficio ante la evidencia audiovisual de los hechos.

Bajo el marco del Código Disciplinario vigente, Nacional podría enfrentarse a sanciones severas que incluyen:

  • Cierre de cancha por varias jornadas.

  • Multas económicas considerables.

  • Quita de puntos, lo que afectaría directamente su posición en la tabla de la Liga Uruguaya.

Peñarol aún no ha confirmado si presentará una denuncia formal, aunque desde la directiva señalan que los hechos son de conocimiento público y están ampliamente documentados en video, por lo que instan a los tribunales correspondientes a actuar en consecuencia.

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