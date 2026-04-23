Tras el encuentro clásico disputado este miércoles en el Polideportivo del Gran Parque Central, en el que Peñarol se impuso ante Nacional por 84-82, se registraron graves hechos de violencia que empañaron la jornada deportiva y resultaron en lesiones físicas para un directivo de la entidad "mirasol".
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Clásico: graves incidentes dejan un herido y complican a Nacional tras perder de local ante Peñarol
Incidentes tras el clásico dejan a un dirigente de Peñarol herido. Hinchas de Nacional invadieron la cancha, y los tricolores enfrentan posibles quitas de puntos y el cierre de su cancha.