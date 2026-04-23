Cuba inicia campaña por la defensa de su paz ante "el acoso y la amenaza" de EEUU

Los cubanos han iniciado una campaña por la paz y la defensa de la independencia y soberanía de Cuba, como "una acción de unidad" para rechazar "el acoso y la amenaza" incesante de intervención de Estados Unidos (EEUU) contra la isla caribeña.
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"Mi firma por la Patria es más que una firma. Es una acción de unidad en defensa de la soberanía nacional, contra el acoso y la amenaza imperial", expresó este jueves el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de un mensaje en Telegram.
Díaz-Canel reivindicó soberanía de Cuba e hizo un llamado al mundo
El mandatario cubano remarcó que su país, "como nación libre, soberana y dueña única de su destino", reitera su denuncia ante el mundo del "intento de asfixia" que pretende ejecutar el Gobierno de Donald Trump a la mayor de las Antillas, una acción "que ha elevado a su más cruel expresión el bloqueo genocida" contra los cubanos.
En ese sentido, Díaz-Canel exigió a la comunidad internacional que se respete "la libre elección" de los cubanos a elegir y mantener su sistema político de manera soberana. "Cada firma nuestra es un llamado a la conciencia del mundo", agregó el mandatario.
Por su parte, la Presidencia de Cuba divulgó un comunicado en el que señala cada firma por la paz es también una rúbrica "por el sagrado deber de defender la Patria".
En la publicación, se mostraron imágenes de un acto celebrado el miércoles en la mañana en la sede del Partido Comunista de Cuba, donde se exhortó "a cada cubano" a respaldar la Revolución y defender la soberanía del país.
Movimiento nacional e internacional
La iniciativa, que recorre todo el país, "debe convertirse en un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba, el sufrimiento del pueblo por las acciones de bloqueo y la guerra económica multidimensional, agravada por el cerco energético, lo que califica de genocidio por los niveles extremos de privaciones a los que estamos sometidos todos los cubanos", explica la Presidencia cubano.
"Defendernos no es solo un derecho; es, tal como se plasma en la Constitución, el más grande honor y deber supremo de cada cubano", añade la información de la Presidencia, donde se ratifica el compromiso del Gobierno de Cuba a defender la paz y la soberanía de esa nación que ha sido amenazada por Trump de ser intervenida próximamente para derrocar su sistema político.
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