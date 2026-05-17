Canelones revoluciona la gestión de podas con tecnología alemana

Estrategia prioritaria

Quitar las ramas de la vía pública es la prioridad. Para lograrlo, la Intendencia apuesta a consolidar estos puntos verdes como alternativas accesibles y eficientes, evitando que los desechos terminen en vertidos irregulares.

Las 18 toneladas de material que la máquina puede procesar de forma ágil y segura no se desperdician, sino que se transforman bajo el principio de economía circular:

• Compostaje: Una parte se mezcla con otros residuos orgánicos para generar compost destinado a huertas y programas de producción.

• Restauración costera: El resto se utiliza para la fijación de dunas en las playas, ayudando a frenar la erosión y promoviendo el crecimiento de la vegetación nativa (psamófila).

Circuito de reciclaje

El éxito de este circuito de reciclaje depende tanto de la tecnología como de la comunidad. Durante una recorrida, las autoridades destacaron el compromiso de los vecinos que se acercan voluntariamente a depositar sus residuos en los lugares correctos. "Este es el camino", afirmó González.

El programa, que es uno de los ejes ambientales del quinquenio, no se detiene aquí: el Gobierno de Canelones proyecta adquirir nuevas chipeadoras durante el segundo semestre del año para extender este sistema a Ciudad de la Costa, Paso Carrasco y otros municipios del departamento.