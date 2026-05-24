Encontraron a un niño deambulando solo de madrugada en Rivera. Ocurrió cerca de las 4:40 de la mañana, cuando un vecino lo halló a dos cuadras de su casa. El pequeño, de aproximadamente 3 años, estaba llorando, mojado por la lluvia y llevaba consigo una mochila pequeña y dos teléfonos celulares.
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Hallan a un niño de 3 años solo y mojado de madrugada en Rivera
Un vecino rescató un niño de 3 años cerca de las 4:40, lo llevó a la Policía y los médicos confirmaron que no tenía lesiones. Se investiga el caso.