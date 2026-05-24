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Hallan a un niño de 3 años solo y mojado de madrugada en Rivera

Un vecino rescató un niño de 3 años cerca de las 4:40, lo llevó a la Policía y los médicos confirmaron que no tenía lesiones. Se investiga el caso.

Jefatura de Policía de Rivera. Hallan a un niño de 3 años solo, mojado de madrugada en Rivera.

Jefatura de Policía de Rivera. Hallan a un niño de 3 años solo, mojado de madrugada en Rivera.

 JPR
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Encontraron a un niño deambulando solo de madrugada en Rivera. Ocurrió cerca de las 4:40 de la mañana, cuando un vecino lo halló a dos cuadras de su casa. El pequeño, de aproximadamente 3 años, estaba llorando, mojado por la lluvia y llevaba consigo una mochila pequeña y dos teléfonos celulares.

Encontrado por un vecino

El vecino que lo rescató relató que inicialmente pensó que el niño podría haber sido rezongado por sus padres y haberse escapado. Sin embargo, al notar que no había nadie buscándolo, detuvo su camioneta, bajó y trató de hablar con él para saber qué había pasado. Ante la impotencia del menor para responder, asustado y desorientado, el hombre decidió subirlo al vehículo y trasladarlo a la comisaría más cercana.

Una vez en sede policial, el niño fue derivado a un centro médico para una revisión de rigor. Afortunadamente, los exámenes no evidenciaron signos de maltrato físico, y el menor se encontraba en buen estado de salud general. Las autoridades locales quedaron al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que el niño terminó solo en la vía pública durante la madrugada.

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