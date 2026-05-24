Hallan a un niño de 3 años solo y mojado de madrugada en Rivera

Encontrado por un vecino

El vecino que lo rescató relató que inicialmente pensó que el niño podría haber sido rezongado por sus padres y haberse escapado. Sin embargo, al notar que no había nadie buscándolo, detuvo su camioneta, bajó y trató de hablar con él para saber qué había pasado. Ante la impotencia del menor para responder, asustado y desorientado, el hombre decidió subirlo al vehículo y trasladarlo a la comisaría más cercana.