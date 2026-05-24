Con la participación del intendente Enciso, Florida inauguró oficialmente la Zafra Lechera 2027

“Florida tiene una identidad productiva tradicional en la lechería. Su historia, su vinculación y su conformación poblacional están arraigadas a aquellas primeras familias tamberas que se instalaron en distintas zonas del departamento”, expresó.

Lechería en Florida

Señaló el jefe comunal que actualmente el departamento cuenta con alrededor de 350 tambos remitentes y remite a la industria un piso cercano a los 400 millones de litros de leche por año, representando entre un 22% y un 25% de la remisión nacional.

No obstante, Enciso también advirtió sobre algunos desafíos que enfrenta el sector, recordando que desde el censo agropecuario de 2011 se han perdido aproximadamente 150 tambos en el departamento, lo que representa una reducción cercana al 30% de las unidades productivas.

Asimismo, destacó el impacto social y territorial de la actividad lechera, señalando que “cada tambo significa también escuelas abiertas, comunidades activas y desarrollo local”, remarcando la importancia del arraigo rural y la permanencia de las familias en el campo.

Compromiso departamental

En otro tramo de su discurso, el intendente reafirmó el compromiso del gobierno departamental con la infraestructura rural y la caminería necesaria para garantizar la salida de la producción, al tiempo que valoró las acciones de cooperación desarrolladas históricamente entre la Intendencia y las gremiales del sector.

Enciso también hizo referencia a la necesidad de seguir apostando al agregado de valor en la producción láctea, destacando el potencial industrial de Florida y las oportunidades que podrían surgir a partir de nuevos mercados internacionales y acuerdos comerciales.

Finalmente, sostuvo que uno de los principales desafíos es posicionar nuevamente al sector lechero entre las prioridades de la agenda nacional agropecuaria.

Corte de cinta

Tras las oratorias, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta que dejó inaugurada simbólicamente la Zafra Lechera 2027 de la producción lechera nacional.

Posteriormente, la delegación oficial se trasladó al local feria de la Asociación Rural de Florida, donde se desarrolla la 81ª Exposición de Reproductores Holando. En el lugar participaron de la coronación de la Campeona Suprema de la exposición.