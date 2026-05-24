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Sociedad

identidad productiva

Con la participación del intendente Enciso, Florida inauguró oficialmente la Zafra Lechera 2027

Enciso destacó la importancia histórica y económica de la lechería, subrayando que Florida constituye una de las principales cuencas lecheras del país.

Intendente Enciso en inaguración de la Zafra lechera.

Intendente Enciso en inaguración de la Zafra lechera.

 Intendencia de Florida
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Caras y Caretas Diario

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Este pasado sábado 23 de mayo, el intendente de Florida, Carlos Enciso, participó del lanzamiento oficial de la Zafra Lechera 2027, actividad que se desarrolló en el Campo de Recría de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, ubicado en la localidad de La Cruz.

La jornada contó con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Fernando Lugea; el presidente del Banco República, Álvaro García; el diputado Álvaro Rodríguez, además de autoridades nacionales, departamentales y representantes del sector productivo.

Durante su oratoria, el intendente Enciso destacó la importancia histórica y económica de la lechería para el departamento, subrayando que Florida constituye una de las principales cuencas lecheras del país junto a San José, Colonia y Canelones.

Florida tiene una identidad productiva tradicional en la lechería. Su historia, su vinculación y su conformación poblacional están arraigadas a aquellas primeras familias tamberas que se instalaron en distintas zonas del departamento”, expresó.

Lechería en Florida

Señaló el jefe comunal que actualmente el departamento cuenta con alrededor de 350 tambos remitentes y remite a la industria un piso cercano a los 400 millones de litros de leche por año, representando entre un 22% y un 25% de la remisión nacional.

No obstante, Enciso también advirtió sobre algunos desafíos que enfrenta el sector, recordando que desde el censo agropecuario de 2011 se han perdido aproximadamente 150 tambos en el departamento, lo que representa una reducción cercana al 30% de las unidades productivas.

Asimismo, destacó el impacto social y territorial de la actividad lechera, señalando que “cada tambo significa también escuelas abiertas, comunidades activas y desarrollo local”, remarcando la importancia del arraigo rural y la permanencia de las familias en el campo.

Compromiso departamental

En otro tramo de su discurso, el intendente reafirmó el compromiso del gobierno departamental con la infraestructura rural y la caminería necesaria para garantizar la salida de la producción, al tiempo que valoró las acciones de cooperación desarrolladas históricamente entre la Intendencia y las gremiales del sector.

Enciso también hizo referencia a la necesidad de seguir apostando al agregado de valor en la producción láctea, destacando el potencial industrial de Florida y las oportunidades que podrían surgir a partir de nuevos mercados internacionales y acuerdos comerciales.

Finalmente, sostuvo que uno de los principales desafíos es posicionar nuevamente al sector lechero entre las prioridades de la agenda nacional agropecuaria.

Corte de cinta

Tras las oratorias, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta que dejó inaugurada simbólicamente la Zafra Lechera 2027 de la producción lechera nacional.

Posteriormente, la delegación oficial se trasladó al local feria de la Asociación Rural de Florida, donde se desarrolla la 81ª Exposición de Reproductores Holando. En el lugar participaron de la coronación de la Campeona Suprema de la exposición.

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