La Intendencia de Montevideo dio a conocer este lunes los fallos de la Prueba de Admisión para el Carnaval 2026, instancia que definió qué conjuntos se sumarán al Concurso Oficial en el Teatro de Verano. En total participaron 28 agrupaciones distribuidas entre murgas, parodistas, revistas, humoristas y comparsas de sociedades de negros y lubolos.
Carnaval 2026
Carnaval: las Murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja quedaron fuera tras la Prueba de Admisión
El fallo confirmó el ingreso de diez murgas y dejó por el camino a dos históricas Araca la Cana y La Reina de La Teja.