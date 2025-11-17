Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Concurso Oficial |

Carnaval 2026

Carnaval: las Murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja quedaron fuera tras la Prueba de Admisión

El fallo confirmó el ingreso de diez murgas y dejó por el camino a dos históricas Araca la Cana y La Reina de La Teja.

Las Murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja quedaron fuera tras la Prueba de Admisión

Las Murgas Araca la Cana y La Reina de La Teja quedaron fuera tras la Prueba de Admisión
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Intendencia de Montevideo dio a conocer este lunes los fallos de la Prueba de Admisión para el Carnaval 2026, instancia que definió qué conjuntos se sumarán al Concurso Oficial en el Teatro de Verano. En total participaron 28 agrupaciones distribuidas entre murgas, parodistas, revistas, humoristas y comparsas de sociedades de negros y lubolos.

El Desfile Inaugural del Carnaval está previsto para el 22 de enero, mientras que el Concurso Oficial comenzará el lunes 26, nuevamente en el Ramón Collazo. A los conjuntos que ya tenían su lugar asegurado por haber llegado a la Liguilla en 2025, ahora se les suman los clasificados desde esta prueba.

Los clasificados en murgas

El jurado determinó el ingreso de los siguientes títulos:

Patos Cabreros – 70 puntos

Mi Vieja Mula – 68 puntos

Falta y Resto – 67 puntos

Jorge – 63 puntos

Un Título Viejo – 63 puntos

A la Bartola – 61 puntos

La Margarita – 60 puntos

Don Bochinche y Compañía – 56 puntos

Los Diablos Verdes – 56 puntos

Gente Grande – 55 puntos

La nota de color de la jornada estuvo en los históricos que no lograron avanzar. La Reina de La Teja quedó a solo un punto del corte, con 54 unidades, mientras que Araca la Cana, uno de los nombres más emblemáticos del género, obtuvo 40 puntos, quedando fuera del concurso.

Temas

Dejá tu comentario