Una canción latinoamericana fue elegida como la más grande del siglo XXI según revista Stone

Residente, el artista más destacado del ranking

Además de lograr el primer puesto con “Latinoamérica”, el líder de la banda, Residente (René Pérez Joglar), se ha consolidado como la figura más influyente del listado, con un total de cinco canciones incluidas, abarcando su trabajo tanto en solitario como al frente de Calle 13.

Los temas de Residente que integran el Top 100 son:

“Latinoamérica”

“Atrévete-te-te”

“La Perla” (Colaboración con Rubén Blades)

“Ojos color sol” (Colaboración con Silvio Rodríguez)

“René”

La revista resalta la capacidad de Residente y Calle 13 para fusionar géneros, romper convenciones y conectar profundamente con distintas audiencias, utilizando la autenticidad, la mirada crítica y la exploración de la identidad como sus principales herramientas creativas.