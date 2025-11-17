Una canción latinoamericana fue elegida como la más grande del siglo XXI según revista Stone

La revista internacional Rolling Stone en Español ha lanzado su esperado listado de las “100 Grandes Canciones del Siglo 21” en idioma español, un recuento que celebra la música más representativa e influyente de los últimos 25 años. El primer lugar del prestigioso ranking fue otorgado a la banda puertorriqueña Calle 13 por su obra cumbre, la canción: “Latinoamérica”.
Una canción que es himno de identidad y unión en la cima
La publicación reconoció la pieza, interpretada junto a colaboraciones icónicas como Totó la Momposina, Susana Baca y María Rita, por su profunda trascendencia poética y su mensaje de identidad cultural.
Rolling Stone describió el tema como una obra que “trasciende fronteras y generaciones”, consolidándose como un himno de orgullo continental debido a su impacto social y cultural innegable. La canción se posiciona como un referente insuperable de la música en español de este siglo.
Residente, el artista más destacado del ranking
Además de lograr el primer puesto con “Latinoamérica”, el líder de la banda, Residente (René Pérez Joglar), se ha consolidado como la figura más influyente del listado, con un total de cinco canciones incluidas, abarcando su trabajo tanto en solitario como al frente de Calle 13.
Los temas de Residente que integran el Top 100 son:
-
“Latinoamérica”
-
“Atrévete-te-te”
-
“La Perla” (Colaboración con Rubén Blades)
“Ojos color sol” (Colaboración con Silvio Rodríguez)
“René”
La revista resalta la capacidad de Residente y Calle 13 para fusionar géneros, romper convenciones y conectar profundamente con distintas audiencias, utilizando la autenticidad, la mirada crítica y la exploración de la identidad como sus principales herramientas creativas.