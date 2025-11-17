El Senado ha avanzado en la etapa final de la discusión presupuestal, priorizando reasignaciones para fortalecer sectores como la Fiscalía, principal receptora de recursos adicionales, y la educación, que incluye alimentación, educación media básica y la extensión del tiempo pedagógico.
Presupuesto en la recta final en el Senado: definen reasignaciones para Fiscalía y Educación
El objetivo es culminar la votación del Presupuesto en comisión el sábado 22 de noviembre para que el martes 25 pueda “comenzar el tratamiento” en el plenario.