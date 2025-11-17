Presupuesto en la recta final en el Senado: definen reasignaciones para Fiscalía y Educación

Reasignaciones

Los acuerdos para estas “posibles reasignaciones” surgieron tras una reunión sostenida el sábado con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Además del fortalecimiento a la Fiscalía y a la educación media básica y la ampliación de la oferta educativa, Caggiani informó que se buscará la asignación de fondos para el sistema terciario y universitario. Esto incluye apoyos para la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Universidad de la República (Udelar). Aunque se afirmó que habrá “un esfuerzo importante” entre el Ejecutivo y el Legislativo para concretar estos apoyos, el senador calificó como “la parte más difícil” determinar “cuántos [fondos] y de dónde” provendrán.

Finalmente, como parte de los ajustes finales, se estudia la incorporación de “algunos artículos también sin costo” en el mensaje presupuestal. Este trabajo se enmarca en un compromiso conjunto para mejorar los puntos que el oficialismo considera prioritarios en esta etapa de definición.