Confirmada la fecha de interpelación a Lazo por suspensión del contrato con Cardama

"Lo primero es tirar abajo el relato de que no hay una construcción de OPV y que hay problemas con un astillero, todo lo que se ha dicho innecesariamente no lo podemos entender", dijo Gianoli en su primera intervención.

Gianolli detalló que en Vigo hay "un astillero reconocido" y una OPV "que se está construyendo". El representante detalló que la nave está "en el orden del 55% de construcción en grada, un 70% de corte y plegado".

"Estamos hablando de una patrullera oceánica con un corte de casi 90 metros de largo, con el ancho de 18 de julio y con la altura de quizás 5 o 6 pisos de edificio", explicó el diputado.

Gianoli dijo que aspira a que las OPV estén a tiempo. En ese sentido, señaló que espera que "no se generen incertidumbres innecesarias" y entender que vamos ocho meses de construcción".

"El contrato entró en vigencia en febrero de 2025, y establece que la primera OPV estará 18 meses después, si se cumpliera religiosamente sería en agosto de 2026 que estaría aquí la primera", sostuvo.

"Vamos 8 meses, quedan 10 meses por delante y aspiramos que las autoridades que correspondan estén arriba del tema para poder estar pendiente, contarnos de qué se trata y no tener que hacer este tipo de acciones que hicimos, que al tener la negativa de información por parte de la ministra y el voto negativo de nuestros compañeros en la comisión, nos llevó a la decisión de, en forma personal, con el respaldo de mis compañeros, viajar para arrojar realidad sobre este tema", manifestó Gianoli