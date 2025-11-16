Hacete socio para acceder a este contenido

Beneficios de UTE: ¿Cómo acceder a la compra de electrodomésticos con descuento?

Pueden acceder todos los clientes de UTE residenciales y del sector comercial y servicios que tengan una potencia contratada menor o igual a 40 kW.

Por Redacción Caras y Caretas

Hasta el 31 de diciembre se puede acceder al Plan Redondo de UTE, un beneficio para la adquisición de electrodomésticos con características de interés para UTE. El beneficio consta de un descuento de $2.500 IVA incluido en la factura de UTE asociada a la cuenta del cliente. En los casos de los equipos Termotanque con bomba de calor y SAVE, el descuento es de $5.000 (cinco mil pesos uruguayos) IVA incluido.

El tope máximo de bonificación es de 6 equipos por cliente.

Compra de electrodomésticos

El descuento se generará una vez registrado en UTE el comprobante de compra (comprobante fiscal electrónico) del equipo autorizado por el plan. La fecha de compra del electrodoméstico debe estar comprendida en el período de vigencia de la promoción: desde el 01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Los electrodomésticos que integran el plan son:

  • Termotanque de 40 litros o más con clase de eficiencia energética A.
  • Termotanque con bomba de calor.
  • Equipos de aire acondicionado con clase de eficiencia energética A (tanto en calefacción como en refrigeración).
  • Secarropas de tambor.
  • Lavasecarropas.
  • Lavavajilla.
  • Horno eléctrico de empotrar o cocina totalmente eléctrica (No incluye hornos de empotrar de menos 55 litros, microondas ni cocinas mixtas).
  • Anafe de inducción de 2 o más hornallas.

