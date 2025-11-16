Beneficios de UTE: ¿Cómo acceder a la compra de electrodomésticos con descuento?

Hasta el 31 de diciembre se puede acceder al Plan Redondo de UTE, un beneficio para la adquisición de electrodomésticos con características de interés para UTE. El beneficio consta de un descuento de $2.500 IVA incluido en la factura de UTE asociada a la cuenta del cliente. En los casos de los equipos Termotanque con bomba de calor y SAVE, el descuento es de $5.000 (cinco mil pesos uruguayos) IVA incluido.