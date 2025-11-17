Atentado al INR: reuniones de urgencia entre ministro Negro y jefes policiales

Según reconstruyó la Policía, fueron dos los atacantes que se trasladaron en moto y efectuaron seis disparos que impactaron en los vidrios de las puertas de la sede.

Además, arrojaron una piedra envuelta en un papel, con la amenaza: “Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro”. Desde el Ministerio del Interior presumen que el mensaje estuvo dirigido a la directora del INR, Ana Juanche, por recientes traslados de integrantes de bandas criminales dentro del ex Comcar.

Las principales hipótesis apuntan a Cerro Norte y al excomcar

Una de las hipótesis que manejan los investigadores de la Policía es que el ataque estaría relacionado con el privado de libertad Rodrigo Cabrera Hernández, conocido como "Techito", quien está vinculado al grupo de Los Albín de Cerro Norte (aliados de Los Suárez), informó este lunes el periodista Gabriel Pereyra. Días atrás, se llevó a cabo una requisa a la celda de Cabrera Hernández, que se encuentra recluido en la Unidad 5 del ex Comcar, y se le incautaron cuatro celulares.

El líder del grupo, Luis Fernando Fernández Albín, fue condenado por el atentado contra la misma sede, cuando dos personas en moto dispararon y dejaron una amenaza para el entonces director del sistema penitenciario, Luis Mendoza: “Mendoza, los presos se respetan”, en referencia a un traslado que había tenido uno de sus hermanos.

Otra hipótesis del atentado apunta directamente al grupo Los Suárez, puesto que el pasado 5 de noviembre, la Justicia imputó a su líder, Luis Alberto Betito Suárez, en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de activos que lleva adelante el fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosoli.

Suárez fue recluido en la Unidad 25 del ex Comcar, un centro de máxima seguridad. Además, la semana pasada fue condenada su hermana Lorena Loly Suárez a ocho años de prisión por un delito continuado de negociación de sustancias de estupefacientes y organización de las actividades de narcotráfico.