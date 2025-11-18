Sánchez sobre caso Cardama: "Cada vez esta situación es más turbia"

El gobierno decidió el 22 de octubre iniciar las acciones para rescindir el contrato firmado por Cardama luego de identificar que una de las empresas presentadas por el astillero como garantía era una empresa de papel sin actividad económica y que fue disuelta por el regulador de Reino Unido.

"Mala fe del contratista"

Sánchez agregó que el gobierno siente que hubo “mala fe por parte del contratista” y por eso se está renegociando. Consultado sobre si la posibilidad más viable es que se realice una renegociación del contrato y se continúe con Cardama, el secretario de la Presidencia dijo que es una posibilidad pero que hay otras como que otro astillero se haga cargo.

Sobre los plazos, Sánchez dijo que “rápidamente” este tema se va a resolver aunque no quiso decir ningún plazo en concreto porque las mediaciones son reservadas.

Por su parte este fin de semana, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, se refirió a la nota que envió Cardama a Presidencia, y afirmó que desde la conferencia de prensa que el presidente Orsi dio el 22 de octubre no habían recibido más comunicaciones. Asimismo, Lazo expresó que están "contestando acorde" a lo que se viene trabajando, pero aclaró: "No recibí ningún tipo de llamado al diálogo; por supuesto que siempre estamos dispuestos a hacerlo".