Carolina Cosse: "Esta cruzada no fue solo el acto heroico de desembarcar"

Cruzar mucho más que un río

La jerarca explicó que el movimiento se gestó en la clandestinidad, con reuniones previas en Buenos Aires, y que su verdadero valor político residió en las decisiones posteriores: la creación de un gobierno provisorio, la declaración de independencia, la adopción de símbolos patrios y la organización de un sistema republicano. “Esta cruzada no fue solo el acto heroico de desembarcar. Fue la organización política, administrativa y militar de la revolución”, señaló.

Cosse vinculó el proceso con el ideario de Artigas, citando su defensa de la libertad y la supremacía del poder civil. También recordó la proclama de Lavalleja de 1825. "¡Viva la patria!", cerró la mandataria, acompañada por autoridades militares, el intendente de Soriano y vecinos de la zona.