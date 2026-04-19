Secundaria confirma amenazas de tiroteo en más de 30 liceos del país por el desafío viral de TikTok

Un desafío viral en TikTok

Según Oroño, la explicación que manejan las autoridades es que se trata de un desafío viral originado en la red social TikTok. Varios estudiantes fueron quienes alertaron a los equipos docentes sobre esta tendencia, que consiste en simular amenazas de ataques armados en instituciones educativas.

El director dijo que el caso está siendo investigado por la división de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior.

Un relevamiento realizado por corresponsales de Radio Uruguay confirmó amenazas en múltiples localidades: Artigas, Bella Unión, varias ciudades del departamento de Canelones, Salto, Rocha, Fray Bentos, Carmelo, Maldonado y Flores. En todos los casos, los mensajes aparecieron escritos en paredes de baños de los liceos.

Medidas preventivas

Desde el Ministerio del Interior informaron que ya se adoptaron “medidas preventivas” ante esta situación. Entre ellas, se dispuso presencia policial en los centros educativos donde se registraron las amenazas, y se elevó el nivel de alerta en coordinación con las autoridades educativas.

Además, se está investigando el grado de veracidad y el nivel de riesgo real de cada una de las amenazas, aunque hasta el momento no se ha reportado ningún hecho de violencia concreto.

Un fenómeno que también afecta a Argentina

La situación no es exclusiva de Uruguay. Medios argentinos informaron que el miércoles pasado comenzaron a aparecer amenazas similares en colegios de varias provincias del país vecino, también vinculadas a desafíos virales en redes sociales.

Las autoridades uruguayas siguen de cerca la evolución del caso, mientras los docentes reclaman mayor control sobre este tipo de contenidos en plataformas digitales. Por ahora, la recomendación es mantener la calma, reforzar la comunicación con los estudiantes y denunciar cualquier amenaza a las autoridades competentes.