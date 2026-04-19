Gabriel Oddone reiteró que el gobierno no tiene en su agenda subir impuestos

Uno de los puntos destacados de la propuesta frenteamplista es la implementación de un IVA personalizado. Sobre este aspecto, Oddone confirmó que el tema está en estudio, pero descartó su concreción en el corto plazo. Según explicó, se trata de una reforma de alta complejidad técnica que requeriría una transición extensa. “Está lejos de ser parte de este gobierno”, afirmó.

En relación al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el ministro consideró que los ajustes ya incluidos en la Ley de Presupuesto resultan suficientes, descartando nuevas modificaciones en el horizonte inmediato.

Por otra parte, Oddone también se refirió a las perspectivas económicas para 2026. Si bien el Presupuesto proyectaba un crecimiento del 2,2%, el ministro adelantó que esa cifra será revisada a la baja. “Seguramente va a ser un crecimiento inferior, entre 1,6% y 1,7%”, señaló, atribuyendo esta corrección al impacto de un “shock externo” cuya duración y efectos aún generan incertidumbre.

A pesar de este escenario, el titular de Economía destacó señales positivas en el inicio del año. Según indicó, datos del Banco Central y otros indicadores adelantados —como empleo y exportaciones— muestran una recuperación de la actividad en el primer trimestre. Estos elementos, dijo, permiten sostener la previsión de crecimiento en el entorno mencionado.

De este modo, el gobierno mantiene una postura de cautela tanto en materia fiscal como en las proyecciones económicas, priorizando la estabilidad frente a eventuales cambios estructurales en el sistema tributario.