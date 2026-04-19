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Política Gabriel Oddone |

No insistan

Gabriel Oddone reiteró que el gobierno no tiene en su agenda subir impuestos

Gabriel Oddone volvió a descartar nuevos impuestos y rechazó la iniciativa del Frente Amplio de hacer modificaciones tributarias.

Gabriel Oddone ministro de economía

Gabriel Oddone ministro de economía

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que la revisión del esquema tributario propuesta por el Frente Amplio no forma parte de la agenda del gobierno en el actual período. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Telemundo durante una visita a Estados Unidos.

Consultado por Telemundo desde Estados Unidos sobre la iniciativa impulsada por la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del FA —que plantea revisar impuestos como IRAE, IMESI, IRPF y el impuesto al patrimonio, además de avanzar hacia un IVA personalizado—, Oddone reconoció el valor del debate, pero marcó límites claros. “Vemos con muy buenos ojos que sea promovida tanto por los ámbitos técnicos como políticos. No obstante, hemos dicho que en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida”, sostuvo.

Planteos del Frente Amplio

En ese sentido, el jerarca indicó que el Ejecutivo no está en condiciones de avanzar en la mayoría de los cambios impositivos planteados durante este período, aunque dejó abierta la puerta a la discusión. “Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a discutir”, matizó.

Uno de los puntos destacados de la propuesta frenteamplista es la implementación de un IVA personalizado. Sobre este aspecto, Oddone confirmó que el tema está en estudio, pero descartó su concreción en el corto plazo. Según explicó, se trata de una reforma de alta complejidad técnica que requeriría una transición extensa. “Está lejos de ser parte de este gobierno”, afirmó.

En relación al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el ministro consideró que los ajustes ya incluidos en la Ley de Presupuesto resultan suficientes, descartando nuevas modificaciones en el horizonte inmediato.

Por otra parte, Oddone también se refirió a las perspectivas económicas para 2026. Si bien el Presupuesto proyectaba un crecimiento del 2,2%, el ministro adelantó que esa cifra será revisada a la baja. “Seguramente va a ser un crecimiento inferior, entre 1,6% y 1,7%”, señaló, atribuyendo esta corrección al impacto de un “shock externo” cuya duración y efectos aún generan incertidumbre.

A pesar de este escenario, el titular de Economía destacó señales positivas en el inicio del año. Según indicó, datos del Banco Central y otros indicadores adelantados —como empleo y exportaciones— muestran una recuperación de la actividad en el primer trimestre. Estos elementos, dijo, permiten sostener la previsión de crecimiento en el entorno mencionado.

De este modo, el gobierno mantiene una postura de cautela tanto en materia fiscal como en las proyecciones económicas, priorizando la estabilidad frente a eventuales cambios estructurales en el sistema tributario.

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