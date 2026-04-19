Un hombre asesina a ocho niños en un tiroteo en Estados Unidos.

"Esta es una escena del crimen bastante extensa", declaró Bordelon en conferencia de prensa. El jefe de policía, Wayne Smith, añadió: "Es una escena extensa como pocas de las que la mayoría de nosotros haya visto jamás".

Las víctimas fatales son ocho niños cuyas edades oscilaban entre 1 y 14 años . Además, otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no fue informado.

Un familiar de las víctimas

El autor de los disparos era un hombre adulto que, según confirmaron las autoridades, tenía un vínculo familiar con al menos algunos de los niños asesinados. "Algunos de los niños que se encontraban en el interior eran descendientes del tirador", precisó Bordelon .

Tras cometer la masacre, el agresor robó un vehículo y huyó del lugar. Se produjo entonces una persecución policial que se extendió hasta la parroquia vecina de Bossier. Fue allí donde los agentes abrieron fuego contra el sospechoso y lo abatieron . La Policía Estatal de Luisiana investigará el tiroteo en el que se vieron involucrados los agentes, aunque las autoridades confirmaron que ningún oficial resultó herido.

"La más trágica"

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, expresó la conmoción de la comunidad: "Esta es una situación trágica, quizás la más trágica que hayamos tenido. Es una mañana terrible, y todos lamentamos a las víctimas". El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, también se pronunció en redes sociales: "Estoy destrozado por esta situación horrible, y rezamos por todos los afectados".

Las autoridades continúan recabando detalles y solicitan a cualquier persona que tenga imágenes, videos o información que los contacte para ayudar a reconstruir los hechos.

El contexto de la violencia armada en Estados Unidos

Este trágico suceso, el más mortífero registrado en el país en más de dos años , vuelve a poner sobre la mesa la crisis de violencia armada en Estados Unidos, un país donde el fácil acceso a las armas de fuego convive con una alarmante cifra de víctimas anuales.

Según datos de la organización no gubernamental Gun Violence Archive, en lo que va de 2026 ya se han registrado miles de muertes por armas de fuego, incluyendo decenas de menores de edad. El caso de Shreveport, por la cantidad de víctimas infantiles y su naturaleza doméstica, se suma a una larga lista de tragedias familiares que periódicamente sacuden al país.

En enero pasado, otro tiroteo en Misisipi dejó seis personas muertas, la mayoría familiares del agresor, incluyendo a su padre, un hermano y una niña de 7 años . Y apenas semanas atrás, una bebé de siete meses murió en Brooklyn, Nueva York, tras ser alcanzada por una bala perdida mientras paseaba en su cochecito.