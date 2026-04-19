Partido Comunista respalda reelección de Fernando Pereira en la presidencia del FA

Tras un repaso de los acontecimientos de ese día, Andrade hizo referencia a la situación actual, tanto en el mundo como en el país.

Modelo de la desigualdad

Recordó que combatir el modelo de la desigualdad supone avances concretos. Es una torpeza ser indiferente a la forma concreta de gobierno. Porque la forma concreta de gobierno es una expresión de las luchas del pueblo, y no hay duda de que gobiernos de la derecha generan más dificultades para la lucha del pueblo que gobiernos nacidos de las luchas populares. Y esa perspectiva es una perspectiva histórica, clara”, sostuvo.

Enfatizó que “en medio de la agresión del imperialismo, lo peor que puede pasar es dividir”. Y tras poner el ejemplo de Bolivia, donde la izquierda se dividió y perdió el gobierno, recordó que el PCU “es un partido clasista, internacionalista, con una perspectiva socialista, y profundamente unitario. Y heredamos de (Rodney) Arismendi que somos patriotas, uruguayos, frenteamplistas y comunistas. Y tenemos el desafío teórico-práctico de entrelazar esas banderas”.

Siguiendo esa línea, destacó que el acto se realiza “al año de haber reconquistado el gobierno”. Y tras destacar el esfuerzo por reconquistarlo sostuvo que hay que hacer un balance, y en ese balance indicó que se trata de pelear contra el modelo de la desigualdad impuesto por el anterior gobierno, pero para eso se hace necesario “poner sobre la mesa un conjunto de mecanismos”. Entre ellos destacaron los convenios colectivos de los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas, que consagraron no solo aumentos salariales, sino además categorías y beneficios de otro tipo.

Gobierno del FA

Hizo referencia al trabajo indicando que el problema del empleo se soluciona con “políticas activas, como algunas que vamos a votar este mes”, porque “no resuelve el mercado esos problemas, los profundiza” Y la defensa nuestra es políticas públicas para atender al que está peor. Ser artiguista es poner primero a los más necesitados. Y ese no es un problema político, es un tema profundamente político”.

“Está claro que no alcanza, pero no es buena idea despreciar las conquistas porque sean insuficientes, porque lo que uno está despreciando no es la gestión del gobernante, lo que uno está despreciando es la lucha del pueblo que logró un cambio de correlación”, subrayó.

Con Fernando Pereira

Más adelante hizo referencia a los desafíos para este 2026, entre ellos el Congreso del Frente Amplio. Recordó los momentos difíciles de la fuerza política y destacó que al frente de ella “había un compañero que venía del movimiento sindical”, en referencia a Fernando Pereira.

“También en este acto queremos anunciar nuestro apoyo a Fernando Pereira para la presidencia del Frente Amplio, para poner al Frente Amplio en la cancha”, anunció ante el aplauso de la concurrencia.

Finalmente, hizo referencia a la situación actual, destacando que se trata de un momento “para no pasar desapercibido”. “Ante la barbarie hay que plantar cara”, desafió.

Andrade cerró su discurso recordando que este año se cumple el centenario del primer militante comunista asesinado en el país y el carácter internacionalista y combativo del PCU.