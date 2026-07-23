EEUU sanciona a Uruguay, y otros 59 países, por no adoptar medidas contra el trabajo forzado

Uruguay incluido

En una lista presentada por Greer a comienzos de junio figuran varios países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

Según la resolución, las importaciones provenientes de la mayoría de esos países estarán sujetas a un arancel adicional de 12,5 %, mientras que las mercancías originarias de Ecuador y México tendrán un gravamen de 10 %.

La USTR indicó que los países que hayan adoptado y aplicado prohibiciones para la importación de productos elaborados con trabajo forzado enfrentarán un arancel de 10 %. En cambio, aquellos que no hayan incorporado esas disposiciones estarán sujetos a una tasa de 12,5 %.

Contra trabajo forzado

En una hoja informativa difundida por la oficina de Greer, el Gobierno estadounidense señaló que la medida busca combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro, proteger a los trabajadores de Estados Unidos y actuar frente a prácticas comerciales que considera incompatibles con su política comercial.

La referencia al cumplimiento de la prohibición se basa en los criterios establecidos en la guía operacional para importadores elaborada por el Gobierno estadounidense.

Los nuevos aranceles abarcan importaciones de países que concentran casi la totalidad de las compras externas de Estados Unidos. La administración estadounidense informó que algunos productos quedarán exentos, entre ellos el petróleo, el gas y otros bienes cuya producción no está disponible en el país.

Entrada en vigor

Funcionarios del Gobierno señalaron que la fecha de entrada en vigor fue definida para evitar la superposición con otros aranceles vigentes del 10 %, con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad a los importadores y a las empresas.

Además, sostuvieron que el presidente utilizará las herramientas previstas en la política comercial para alcanzar los objetivos definidos por su administración.

(Redacción en base a Sputnik, RT, CNN y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos)