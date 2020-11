«Las consecuencias de ésta Ley de Presupuesto comenzarán a verse a partir de 2021», aseveró el senador del Frente Amplio Charles Carrera

“Trae recesión y no crea fuentes de trabajo,” enfatizó el legislador en declaraciones a la prensa durante la votación de los artículos comprendidos en la normativa que está a estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores.

“Hoy lo que se está votando es una línea base de rubros a otorgar, pero el próximo año el gobierno podría ejecutar más recortes porque se le otorga una discrecionalidad excesiva”, remarcó.

Carrera aclaró además que este presupuesto va a ser votado en contra, en general, por la inconsistencia macro económica en el presupuesto, pero no se puede votar todo en contra, y “esa es la clave de nuestra gestión, porque no estamos de acuerdo con los números y un conjunto de artículos, especialmente al artículo 7 que es el que le da discrecionalidad excesiva al Gobierno”.

Reiteró que se está votando un Presupuesto Nacional de espaldas a los verdaderos intereses de la gente.