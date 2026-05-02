Orsi recordó a Mujica: "Mayo es el mes del viejo Pepe"

"Mayo es el mes del viejo Pepe"

Durante su intervención, Orsi recordó al exmandatario y señaló: “Mayo es el mes del viejo Pepe, el primer año que no lo tenemos acá. Esto que pasa hoy, que pensamos seguir haciéndolo, tiene que ver con sus enseñanzas”.

También afirmó: “Esto que está ocurriendo acá, gente que decide venir de lejos para encontrarse con nosotros. Parece un milagro en los tiempos que corren, que estamos muy apurados; es un hermoso homenaje para quien lo pensó, para quien ideó este encuentro”.

Orsi agregó que la instancia se vincula con la búsqueda de acuerdos: “Cuando nació esto, las primeras veces que nos juntamos acá, el mensaje era claro: cuando la política o las tensiones de la sociedad tienden a dividirte, el esfuerzo fundamental de quien hace política es tratar de encontrar coincidencias y compartir un rato hablando de la vida”.

En otro tramo, sostuvo: “Cuando las cosas se complican es cuando más hay que hablar; cuando las cosas están un poco turbias, más necesidad de conversar tenemos. La idea es resolver cada vez mejor las cosas que afectan a nuestra gente”.

El presidente también destacó la continuidad del encuentro y la presencia de allegados a Mujica: “Que viejos amigos de Pepe estén acá, que hagan el esfuerzo, habla muy bien de todos nosotros y de ustedes; habla muy bien de toda una patria que es el Uruguay, que tiene esta vocación de encontrarse”.

Desde la cuenta del Quincho de Varela en Instagram se publicó: “Primer 01/05 sin nuestro viejo querido. Gracias Yamandú por tus palabras. Siempre vamos a llevarlo en el corazón y a intentar seguir su legado”.