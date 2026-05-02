Desde este lunes la Intendencia fiscalizará el uso de contenedores y advirtió por multas

La comuna que encabeza el intendente Mario Bergara comenzará con esta fiscalización en los Municipios B y C, para luego extender el control a los demás y alcanzar a todo Montevideo.

Control y fiscalización

“Más control y fiscalización a hogares y comercios”, así anuncia la Intendencia de Montevideo el nuevo plan de fiscalización.

“En el marco del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026- 2027, aprobado en diciembre del año 2025, la Intendencia de Montevideo, junto a los ocho municipios, implementará un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la correcta gestión de residuos, con énfasis en la información, el control y la fiscalización”, dice el comunicado.

“Entre sus principales acciones está la difusión de información puerta a puerta dirigida a hogares particulares y generadores de residuos no domiciliarios, como comercios e instituciones. En este marco, se hará especial énfasis en las conductas pasibles de sanción, tanto como la disposición de residuos domiciliarios fuera de los contenedores, como los residuos no domiciliarios (comercios e instituciones) dentro o fuera de estos, y el abandono de residuos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros en su entorno”, advierte la Intendencia.

“Se informará sobre las alternativas disponibles para la correcta gestión de estos residuos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. A su vez se incrementará la presencia inspectiva en el territorio, articulando recursos con los municipios, con el fin de asegurar el uso adecuado de los contenedores y prevenir la disposición incorrecta de residuos en el espacio público”, dice la comuna capitalina.

Cámaras de vigilancia

“La comuna instalará cámaras de videovigilancia en puntos críticos donde se detectan faltas e infracciones en la normativa vigente, y pondrá un vehículo equipado con cámaras que reportará imágenes e información a la plataforma de control de la IM”, detalla la Intendencia.

“El operativo comenzará el lunes 4 de mayo en los municipios B y C y se extenderá de forma progresiva al resto del departamento, con un despliegue semanal que abarcará dos municipios, seguirán con los municipios CH y A, posteriormente en G y D, y finalmente en E y F. Si bien se trata de un lanzamiento inicial, las acciones se sostendrán de forma permanente”, indica el comunicado.

Multas

La Intendencia de Montevideo advierte que puede imponer multas “de hasta 350 UR” (Unidades reajustables), y destaca que “este operativo es una estrategia que apuesta a combinar información, educación y fiscalización para generar cambios sostenidos en la gestión de residuos y en el cuidado del departamento”.