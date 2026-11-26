La suspensión vencía este viernes. La extensión, de solo dos meses, sostiene la tregua comercial entre las dos potencias. La pausa caducaba este viernes y fue prorrogada el martes por el Ministerio de Comercio chino. El nuevo período de suspensión corre del 28 de noviembre de 2026 al 27 de enero de 2027. Además de galio, germanio y antimonio, la medida alcanza a ciertos materiales superduros y deja en pausa las revisiones reforzadas sobre los envíos de grafito.