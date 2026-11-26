China está muy cerca de comercializar Qianfan, su codiciada constelación de satélites de órbita baja operada por Shanghai Yuanxin Satellite Technology. Con 274 satélites actualmente en órbita, el proyecto se perfila como el gran competidor global de Starlink, de SpaceX, para ofrecer Internet de alta velocidad.
Inteligencia militar
La respuesta de China a Starlink que podría voltear el tablero geopolítico
La constelación satelital china Qianfan está por consolidarse como la competencia comercial del sistema estadounidense y podría erosionar su hegemonía espacial.