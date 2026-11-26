La controversia estalló pocos días después de las elecciones sociales celebradas el domingo 22 de noviembre, en las que Roqueta —abogada oriunda de Colonia y militante nacionalista que contó con el respaldo territorial de sectores blancos— resultó ganadora en el orden de los trabajadores. Tras conocerse su victoria en las urnas, tomaron estado público los detalles de una causa judicial de 2012 en su departamento de origen, en la cual fue procesada e imputada por un delito continuado de transporte de sustancias estupefacientes, recibiendo como sanción 90 días de tareas comunitarias en un expediente que fue archivado en 2016.

Las contradicciones de Roqueta

El caso generó además debate público por las explicaciones brindadas por la propia directora electa. En una primera instancia, Roqueta afirmó que había sido sobreseída y que no contaba con antecedentes penales, atribuyendo la difusión del expediente a una "bajeza" política tras su triunfo electoral. Posteriormente, admitió la existencia de la condena y el cumplimiento de las tareas comunitarias, argumentando que los hechos ocurrieron en un contexto familiar complejo marcado por los problemas de adicción de su hermano —quien también fue procesado en la misma causa por suministro de estupefacientes— y destacando su posterior superación personal y profesional hasta graduarse como abogada.

Para la conducción del Frente Amplio, el episodio expuso una contradicción en la estrategia discursiva de la oposición, que días atrás había celebrado la derrota de la central sindical como una muestra de renovación en la representación social y había acusado reiteradamente al oficialismo de laxitud frente al narcotráfico. Con sus declaraciones en Búsqueda, Pereira buscó capitalizar políticamente la incomodidad generada en el Partido Nacional y exigir coherencia a los dirigentes que impulsaron la candidatura de Roqueta en la contienda previsional.