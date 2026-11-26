En consecuencia, las nuevas autoridades, "entendieron que la sanción impuesta" a Slamovitz "constituyó un ejercicio abusivo de la potestad sancionatoria", razón por la que "resolvieron revocarla y dejarla sin efecto, reconociendo la vulneración del principio non bis in idem y de las garantías del debido proceso".

Fenapes reconoce

Recuerda Fenapes que la decisión "restablece la vigencia del orden jurídico y deja sin efecto una sanción que lesionó los derechos del docente y principios esenciales del Estado de Derecho".

También constituye, agrega, "un nuevo pronunciamiento sobre las consecuencias de la persecución impulsada durante la anterior administración, en el marco de una operación de lawfare que tuvo como blanco a nuestro sindicato y a sus dirigentes".

"La actuación de la Fenapes fue determinante para que esta situación fuera revisada y se restituyera la legalidad. La defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores también implica defender las garantías jurídicas que deben regir el accionar de los poderes públicos", subraya.

"Ninguna autoridad está por encima de la ley. El respeto al debido proceso y a los derechos de las y los trabajadores no admite excepciones", concluye.