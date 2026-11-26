El Poder Ejecutivo apuntará a sostener sin cambios las tarifas de los combustibles de cara al mes de diciembre, a pesar de las presiones que genera el conflicto en Medio Oriente sobre el mercado petrolero internacional. Así lo adelantó este miércoles la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), instancia en la que defendió la política tarifaria oficial y destacó la solidez financiera de Ancap.