Por 20 votos en 31, la Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves el proyecto de decreto que prohíbe a los taxis trabajar con las aplicaciones de transporte Uber y Cabify. La norma entrará en vigencia el 1.º de enero de 2027 y prohibirá a los taxistas operar dentro de las aplicaciones de transporte privado.
cambios en el transporte
Junta Departamental aprobó prohibición para que taxis trabajen con aplicaciones
A partir del 1 de enero los taxis no podrán trabajar en simultáneo con aplicaciones de transporte como Uber y Cabufy.