Por el segundo artículo se dispone que los permisarios y conductores de taxis no podrán aceptar ni hacer viajes que lleguen a través de esas aplicaciones. Quedan exceptuados los sistemas de radiotaxi y otros servicios de despacho que no funcionen bajo esa modalidad, siempre que cobren exclusivamente la tarifa oficial.

La prohibición no alcanza a los remises. Una primera versión del texto la incluía junto a los taxis, pero la redacción que se votó en la comisión los dejó afuera.

Aplicaciones en contra

Días pasados, Uber le había solicitado al presidente Yamandú Orsi mantener una reunión “urgente” para plantear sus reparos contra esta iniciativa.

Por su parte, Cabify se había expresado el pasado martes en contra de este proyecto y a través de un comunicado señaló que “no solo limitaría la libertad de elección de los pasajeros, sino que también privaría a miles de taxis (no representados directamente por los intereses del Cpatu) de la posibilidad de acceder a una mayor demanda y, por ende, a mejores ingresos”.