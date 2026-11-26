Empezó de abajo

El futuro ministro, graduado en Filosofía, desarrolló toda su trayectoria en el Banco Bradesco, en el que empezó a trabajar con 17 años.

Desde 2023 el banquero forma parte del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, un foro de carácter consultivo del Gobierno que reúne a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil.

A medida que se intensificaron los rumores sobre su nombramiento la Bolsa de São Paulo reaccionó con subidas, en contraste con la mala reacción de los últimos días al ajuste fiscal promovido por el Gobierno.

(Sputnik)