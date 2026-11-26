El banquero Luiz Carlos Trabuco, hasta ahora titular del consejo de administración del Banco Bradesco, habría aceptado el jueves la propuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser el nuevo ministro de Economía de Brasil, reportaron medios locales.
se viene el nuevo gobierno
Lula designó al banquero Luiz Trabuco como nuevo ministro de Economía
Trabuco, de 75 años, es cercano a Lula desde hace tiempo y tiene buen trato entre miembros del Gobierno, empresarios y representantes del mercado financiero.