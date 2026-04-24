China sancionó a siete empresas de defensa europeas por suministrar armas a Taiwán

El Ministerio de Comercio de China anunció la imposición de restricciones inmediatas contra siete entidades del sector de la defensa de Bélgica, República Checa y Alemania. La medida surge como represalia directa por la venta de armamento a Taiwán, acción que Pekín califica como una vulneración a su seguridad nacional.
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Las sanciones afectan a compañías de alto perfil, entre ellas las belgas FN Browning y FN Herstal, las firmas checas Omnipol, SpaceKnow, Excalibur Army y el instituto VZLU Aerospace, además de la alemana Hensoldt.
Restricciones de China a empresas de defensa europeas
Alcance de las restricciones
Prohibición de exportación: Los operadores tienen prohibido suministrar artículos de doble uso (tecnología con aplicaciones tanto civiles como militares) a las entidades designadas.
Bloqueo de suministros chinos: Se prohíbe a organizaciones y particulares extranjeros transferir o proporcionar cualquier artículo de doble uso originario de China a estas empresas.
Cese inmediato: El documento oficial exige que cualquier actividad comercial o técnica en curso con los entes sancionados se detenga de manera inmediata.
Contexto Geopolítico
La decisión refuerza la postura histórica de China sobre Taiwán, territorio que considera parte irrenunciable de su jurisdicción desde 1949. Si bien la mayoría de la comunidad internacional reconoce la política de "una sola China", el gigante asiático ha intensificado sus represalias contra el sector industrial-militar internacional que abastece a la isla.
Este movimiento marca un precedente relevante al extender las sanciones —habitualmente dirigidas hacia empresas estadounidenses— hacia actores clave de la industria de defensa en la Unión Europea, elevando la tensión diplomática en materia comercial y de seguridad.