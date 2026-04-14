China rechaza el bloqueo naval de EEUU a Irán: "No podemos volver a la ley de la jungla"

El Gobierno de la República Popular China calificó de "peligroso e irresponsable" el bloqueo naval selectivo impuesto por los Estados Unidos sobre los puertos iraníes. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió que estas acciones militares no solo exacerban las tensiones regionales, sino que socavan la seguridad en el Estrecho de Ormuz y ponen en riesgo la estabilidad global.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Postura de la Presidencia China
En el marco de una reunión con el príncipe heredero emiratí, Khaled bin Mohamed Al Nahyan, el presidente Xi Jinping hizo un llamado a la comunidad internacional para preservar el orden multilateral. "No debemos permitir que el mundo vuelva a la ley de la jungla", afirmó el mandatario, subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional frente a las medidas unilaterales.
Escalada de tensiones en el Estrecho
El bloqueo estadounidense comenzó formalmente este lunes, tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien amenazó con neutralizar cualquier embarcación que intente llegar a territorio iraní. La medida busca impedir que Irán aplique cobros de peaje en el Estrecho de Ormuz, práctica que Washington ha tildado de "extorsión".
Desde Pekín, la cancillería señaló que estas operaciones militares:
-
Ponen en peligro el paso seguro por vías marítimas estratégicas.
Amenazan el frágil acuerdo de alto el fuego vigente.
Aumentan el riesgo de un conflicto de mayor escala en el Golfo Pérsico.
Respuesta de Irán
Por su parte, las autoridades iraníes han calificado el bloqueo como un "acto de piratería ilegal". Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, fue enfático al declarar que "la seguridad en el golfo Pérsico es para todos o para nadie", advirtiendo que ningún puerto de la región estará a salvo si las terminales iraníes continúan bajo asedio.
La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada, mientras China reafirma su compromiso con la estabilidad y el rechazo a las tácticas de confrontación militar en aguas internacionales.