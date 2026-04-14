China rechaza el bloqueo naval de EEUU a Irán: "No podemos volver a la ley de la jungla"

El Gobierno de la República Popular China calificó de "peligroso e irresponsable" el bloqueo naval selectivo impuesto por los Estados Unidos sobre los puertos iraníes. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió que estas acciones militares no solo exacerban las tensiones regionales, sino que socavan la seguridad en el Estrecho de Ormuz y ponen en riesgo la estabilidad global.