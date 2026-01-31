Ciclón extratropical generará inestabilidad en la costa este uruguaya

En Montevideo, los datos de Windguru confirman un aumento en la intensidad del viento marítimo, lo que mantendrá las temperaturas contenidas, con máximas que difícilmente superen los 23°C o 24°C durante el domingo, acompañadas de una alta humedad relativa.

Inicio de semana: El calor recupera terreno

A medida que el sistema de baja presión se retire hacia el Océano Atlántico entre el domingo y el lunes, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque con un incremento paulatino de la temperatura.