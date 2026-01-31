Ciclón extratropical generará inestabilidad en la costa este uruguaya

Uruguay atraviesa una transición meteorológica clave en el cierre de enero y el comienzo de febrero. Tras jornadas de intenso calor, el ingreso de una masa de aire frío y la formación de un sistema de baja presión marcarán el ritmo climático de los próximos días, según los últimos informes de Inumet, MetSul y los modelos de Windguru.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Fin de semana de contrastes: Lluvias en el Este y nubosidad en la capital
De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el sábado 31 de enero se presenta con nubosidad variable y ráfagas de viento del Sureste que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras. Se prevén precipitaciones aisladas, principalmente hacia el final del día.
Por su parte, el observatorio brasileño MetSul advierte sobre la formación de un ciclón extratropical que se posicionará entre la costa de Río Grande del Sur y el litoral atlántico uruguayo. Este fenómeno será el responsable de "buenas lluvias" en departamentos como Rocha, Maldonado y Treinta y Tres, con acumulados estimados entre 15 y 20 mm.
En Montevideo, los datos de Windguru confirman un aumento en la intensidad del viento marítimo, lo que mantendrá las temperaturas contenidas, con máximas que difícilmente superen los 23°C o 24°C durante el domingo, acompañadas de una alta humedad relativa.
Inicio de semana: El calor recupera terreno
A medida que el sistema de baja presión se retire hacia el Océano Atlántico entre el domingo y el lunes, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque con un incremento paulatino de la temperatura.
-
Lunes 2 de febrero: Inumet proyecta una jornada con cielo claro y algo nuboso. Se espera un ascenso térmico con una mínima de 15°C y una máxima que podría alcanzar los 31°C. Los vientos rotarán al sector noreste, favoreciendo la llegada de aire más cálido.
Tendencia: Los modelos sugieren que el inicio de febrero estará marcado por una rápida recuperación de las temperaturas, con máximas que podrían rozar los 35°C hacia mediados de la próxima semana en el litoral oeste y norte del país.